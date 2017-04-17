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Общество

Фабрика рабов: что делать, если вашего ребенка унижают в школе

16:3317.04.2017
(обновлено: 17:05 17.04.2017)
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Плачущий школьник
© Fotolia/ Andras_Csontos

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

История о локальном школьном конфликте вдруг может разлететься по интернету с вирусной скоростью, обрастая предположениями и новыми деталями. Но от этого не перестанет быть правдивой и шокирующей в своей простоте и обыденности.

До сих пор многие родители, как выясняется, не против того, чтобы их детей наказывали в школах. И это несмотря на то, что любой эмоциональный шантаж со стороны учителя, не говоря уж о физическом наказании (заставить стоять пол-урока, ограничить в свободе, применить силу, куда-либо не пустить), — это противозаконно.

Если коротко: в обычной московской школе (№ 1423, в районе Марьино) разразился скандал: стало известно, что учитель запрещала первоклассникам выходить во время уроков в туалет. К тому же некоторых детей якобы скотчем привязывали за руки к стулу или ставили в угол (об этом сначала рассказывали родители учеников 1-го "А" класса, но потом предпочли отмолчаться).

Школа. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Никаких особых ужасов: детей не били, не истязали в холодных застенках, не издевались с особой изощренностью. Ну не пускает учитель первоклашек в туалет во время занятий, ну описался кто-то из ребят, а класс посмеялся — бывает.

На перемене около туалета нередко очередь: все торопятся "сделать дела" (и, понятно, в спешке некоторые промахиваются).

Двоих первоклассников учитель заставила вытирать салфетками унитазы и мокрый пол в туалете: за ними самими и фактически за всеми остальными. И пригрозила, что в следующий раз мальчишки будут "вылизывать пол языком".

Но не била же! Такая вот добрая учительница первая — Наталья Анатольевна Лазутина.

Она не злостный преступник, а добропорядочный столичный педагог: приятная, симпатичная дама, участвует в профессиональных конкурсах, есть награды, многие родители ей, скажем так, симпатизируют.

Возможно, у Натальи Анатольевны какие-то личные проблемы, или она не особенно любит детей и "воспитывает" из них послушных маленьких рабов. Ну а за что их любить, с другой стороны? На уроках вертятся, с первого раза замечания не воспринимают, орут и носятся по коридорам на перемене, и — вот ведь ужас! — просятся в туалет на уроке. Надо, чтоб терпели! Чтобы сидели тихо, не мешали учителю. А те, кто не понял, — чтобы стояли-боялись.

Да, это далеко не гестаповские методы (как настаивают агрессивные комментаторы в соцсетях), но уже такой вполне внятный психологический садизм версии "лайт": унизить при всех, чтоб другим малышам неповадно было.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Все это, напомню, происходит не в колонии для несовершеннолетних преступников. Подробности и бурные обсуждения — на странице Facebook Владимира Полупанова, папы одного из первоклассников.

После того как Владимир рассказал о сути конфликта, сотни комментаторов были возмущены действиями учителя.

Большинство признались, что их дети сталкивались с подобными проблемами, и чаще всего родители предпочитали быстро поменять школу.

А дальше классика жанра: набежали тролли с однодневных FB-аккаунтов, несколько мам-активисток, а также знакомых и родственников учительницы и прямо-таки закидали обличительными комментами отца первоклассника. Посыпались оскорбления в адрес всей его семьи, вбросили даже домашний адрес: травля началась.

Неравнодушный папа наверняка уже пожалел, что сразу не перевел ребенка в другую школу безо всяких разбирательств.

Никто не хотел войны

© Fotolia/ JackF
Школьник

Администрация школы, подчеркну, быстро отреагировала на возмущенный пост родителя: директор школы № 1423 Ирина Ульянова заявила, что было проведено внутреннее расследование, что инцидент в туалете действительно был, что с учительницей расторгнут договор.  Преподаватель Наталья Лазутина принесла извинения.

Школьный инспектор Юго-Восточного округа Москвы Надежда Родина заверила нас в телефонном разговоре, что "все уже в курсе этой истории, меры приняты, учитель уволена". В пресс-службе городского департамента образования рассказали, что сейчас в Москве зафиксировано несколько похожих жалоб (впрочем, официального ответа на запрос РИА Новости за три дня так и не последовало).

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Владимир Полупанов, кстати, подчеркивает, что не хотел добиваться увольнения преподавателя. "Директор звонила мне и сказала, что учитель написала заявление об уходе. Факты она подтвердила, написала еще объяснительную с извинениями, — рассказал Владимир в интервью РИА Новости. — Я попросил не увольнять учительницу, ведь большинство родителей она устраивает".

Те родители, которые были действительно расстроены информацией об увольнении классной руководительницы, в пятницу собрались в школе и рассказали корреспондентам телеканала "Москва-24" о том, что у них не было никаких претензий к Наталье Лазутиной

Первоклассник и заслуженный педагог: кто мудрее?

© Fotolia/ Darkbird
Злой учитель

И директора школ, и учителя наверняка знают о том, что случаи психологического насилия со стороны педагогов — это явное нарушение федерального закона об образовании.

Психологическая помощь. Архивное фото
© Фото: Fotolia/Alexander Raths
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Если бы родители пострадавшего мальчика решились на судебное преследование учительницы, то ей могли бы предъявить обвинение, например, по статье 156 УК России: "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего <…> лицом, на которое возложены эти обязанности, в том числе педагогическим работником".

Объяснять взрослым, что унижать детей — это как минимум противоестественно и непедагогично, уже поздно. Они, в конце концов, сами прекрасно знают, что делают и почему: не маленькие, в отличие от тех, кем они манипулируют.

Даже если ребенок в чем-то не прав, даже если у него, допустим, проблемы с дисциплиной — ну как можно сравнивать жизненный опыт первоклассника и заслуженного педагога? Как можно в чем-то обвинять малыша, который еще год назад ходил в детский сад?

Учителя наверняка знают о возможных последствиях конфликтных ситуаций — от увольнения и временного запрета на профессию до уголовного дела, в зависимости от тяжести эмоционального насилия или издевательств. А вот родителям стоит лишний раз напомнить об их правах и возможностях защитить своих детей.

Что делать родителям

© Fotolia/ Zinkevych
Защита родителей

Вот что рекомендует делать в похожих конфликтных ситуациях председатель управляющего совета программы "Учитель для России" Федор Шеберстов:

1) Поговорить с учителем: ребенка унижать нельзя ни при каких условиях, не говоря уже о том, что публичное унижение может быть последней каплей перед непоправимым. Но если учитель считает, что он прав, то, конечно же, сразу к директору.

2) Если директор на вашей стороне, то он должен донести до ВСЕХ родителей, что такое недопустимо, что он расстается с учителем именно поэтому и ищет преподавателю замену (в случае с инцидентом в школе № 1423 все так и было).

3) Если произошло все, как описано, то вариантов два.

Первый — пройти с помощью директора нелегкий путь изменения школьной культуры, объяснить всем, что уважение друг к другу не менее важно, чем все остальное.

Учащиеся и учитель на уроке. Архивное фото
© Fotolia/ Maksim Šmeljov
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Поддержку и совет сейчас можно найти и среди правозащитников, юристов, психологов, а также родителей других школ: успешно действуют специальные сообщества и форумы, например Родительская Лига, momshare, mama.ru и другие.

Второй — можно забрать ребенка из школы, хотя там в любом случае останутся дети, с которыми будет происходить то же самое, так как родители считают это нормой. Нормой будут считать и сами первоклашки — ведь другого обращения в школе они еще не видели, им просто не с чем сравнивать.

Действительно, воспитание детей в школе жесткими методами, оказывается, некоторые до сих пор считают приемлемым: нужна дисциплина, учителя можно понять. Как понимали те родители 1-го "А" класса, которые собрались в пятницу в школе, чтобы заявить о том, что они против увольнения Натальи Лазутиной — их детей она, видимо, не наказывала.

Но если кому-то из первоклассников якобы повезло и они не пострадали от действий педагога-манипулятора, то родителям расслабляться не стоит и проблему замалчивать нельзя.

Пострадавшими от эмоционального насилия в таких случаях становятся не только те, на кого оно направлено, но и другие дети: они невольно примеряют на себя роли следующих жертв. И получается, что от психологического давления и лицемерия взрослых страдает в результате весь класс.

И не надо обвинять вчерашних школьников в жестокости и неуважении к окружающим. Не надо удивляться, если когда-нибудь они будут издеваться над вами — и никто вам не поможет. Ведь рабскую психологию невмешательства, культ силы, неминуемого наказания (вместо спокойной беседы), лицемерия и вранья они наверняка усвоили еще в первом классе. Такие учителя были — и в школе, и в семье.

 

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