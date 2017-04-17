Медиаграмотность россиян за три года выросла вдвое, сообщили в Минкомсвязи

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Уровень медиаграмотности населения в РФ увеличился более чем вдвое за три года, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в понедельник на парламентских слушаниях в СФ, посвященных безопасности в интернете.

"Минкомсвязь проводит оценку текущего состояния развития медиаграмотности. За период с 2013 года по настоящий момент уровень медиаграмотного населения увеличился более чем вдвое", — сказал Никифоров.

Она пояснил, что медиаграмотность подразумевает владение навыками безопасного использования информационных технологий, умения объективно оценивать информацию, распространяемую в сети интернет, пользоваться системами поискового контроля и знакомиться с авторитетными СМИ и интернет-ресурсами.

"И в 2016 году этот показатель составил 35%", — сказал он.

Министр также отметил, что развитие медиаграмотности невозможно без трехстороннего сотрудничества государства, бизнеса и различных общественных структур.