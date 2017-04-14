Сенаторы предложили отмечать День принятия Крыма в состав России

10:5314.04.2017
(обновлено: 10:54 14.04.2017)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сенаторы предложили установить 19 апреля памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, соответствующий законопроект в пятницу был внесен в Госдуму.
Авторами документа выступила группа сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, а также депутаты. Поправки вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
"Подписание 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатериной II Высочайшего манифеста о принятии Крымского полуострова под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдавших от набегов и войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Это ключевое событие в истории и России, и Крыма", — рассказал один из авторов законопроекта, представитель в СФ от Крыма Сергей Цеков.
Без этой памятной исторической даты сложно понять и оценить историю Крыма – как до 19 апреля 1783 года, так и дальнейших событий, считает сенатор.
В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
В Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
Массовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.
В Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.
В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
В честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".
Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
"В манифесте говорится именно о защите, покровительстве, нет даже терминов "присоединение", "включение", тем более какого-либо намека на силовой захват, принуждение Крыма", — сказал Цеков. По его словам, до принятия манифеста Крым имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия, славянской письменности и культуры. Цеков отметил, что принятие манифеста – логичное и абсолютно обоснованное в правовом плане событие.
"Благодаря манифесту жителям новых российских земель, включая крымских татар, были представлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений", — рассказал он.
С принятием манифеста в Крыму началось развитие промышленности, сельского хозяйства, в июне 1783 года был заложен порт-крепость Севастополь, отметил сенатор.
Не зная, не понимая этих событий, считает сенатор, трудно представить себе дальнейшую историю, причины неприятия крымчанами противоречащего Конституции СССР решения о передаче Крыма в состав Украины в 1954 году.
"Последовательность, преемственность линии на развитие Крыма в составе России отразилась в итогах референдума в Крыму в 2014 году, с воодушевлением воспринятого жителями полуострова", — отметил парламентарий.
Сенатор рассказал, что памятная дата 19 апреля по инициативе Русской общины Крыма ежегодно отмечается на полуострове с 1996 года. "Воссоединение Крыма с Россией 18 марта 2014 года — продолжение славной традиции", — подытожил Цеков.
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