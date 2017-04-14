Сенаторы предложили отмечать День принятия Крыма в состав России

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сенаторы предложили установить 19 апреля памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, соответствующий законопроект в пятницу был внесен в Госдуму.

Авторами документа выступила группа сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, а также депутаты. Поправки вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

"Подписание 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатериной II Высочайшего манифеста о принятии Крымского полуострова под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдавших от набегов и войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Это ключевое событие в истории и России, и Крыма", — рассказал один из авторов законопроекта, представитель в СФ от Крыма Сергей Цеков.

Без этой памятной исторической даты сложно понять и оценить историю Крыма – как до 19 апреля 1783 года, так и дальнейших событий, считает сенатор.

"В манифесте говорится именно о защите, покровительстве, нет даже терминов "присоединение", "включение", тем более какого-либо намека на силовой захват, принуждение Крыма", — сказал Цеков. По его словам, до принятия манифеста Крым имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия, славянской письменности и культуры. Цеков отметил, что принятие манифеста – логичное и абсолютно обоснованное в правовом плане событие.

"Благодаря манифесту жителям новых российских земель, включая крымских татар, были представлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений", — рассказал он.

С принятием манифеста в Крыму началось развитие промышленности, сельского хозяйства, в июне 1783 года был заложен порт-крепость Севастополь, отметил сенатор.

Не зная, не понимая этих событий, считает сенатор, трудно представить себе дальнейшую историю, причины неприятия крымчанами противоречащего Конституции СССР решения о передаче Крыма в состав Украины в 1954 году.

"Последовательность, преемственность линии на развитие Крыма в составе России отразилась в итогах референдума в Крыму в 2014 году, с воодушевлением воспринятого жителями полуострова", — отметил парламентарий.

Сенатор рассказал, что памятная дата 19 апреля по инициативе Русской общины Крыма ежегодно отмечается на полуострове с 1996 года. "Воссоединение Крыма с Россией 18 марта 2014 года — продолжение славной традиции", — подытожил Цеков.

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