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Общество

Сенаторы предложили отмечать День принятия Крыма в состав России

10:5314.04.2017
(обновлено: 10:54 14.04.2017)
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сенаторы предложили установить 19 апреля памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, соответствующий законопроект в пятницу был внесен в Госдуму.

Акватория порта в Севастополе
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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СМИ: в Германии вышел учебник с российским Крымом на карте
Авторами документа выступила группа сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, а также депутаты. Поправки вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

"Подписание 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатериной II Высочайшего манифеста о принятии Крымского полуострова под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдавших от набегов и войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Это ключевое событие в истории и России, и Крыма", — рассказал один из авторов законопроекта, представитель в СФ от Крыма Сергей Цеков.

Без этой памятной исторической даты сложно понять и оценить историю Крыма – как до 19 апреля 1783 года, так и дальнейших событий, считает сенатор.

Празднование третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости. Василий Батанов
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В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
Участники праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
Участники запускают шары на праздничном мероприятии Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости. Александр Кряжев
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В Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
Участники представления во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Массовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.
Возложение венка и цветов во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости. Василий Батанов
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В Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.
Участники праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости. Александр Кряжев
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В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
Участники представления во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Участники танцевального флешмоба Севастопольский вальс, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости. Павел Лисицын
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В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске
© РИА Новости. Александр Кондратюк
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Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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В честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".
Участницы праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
Участник митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости. Василий Батанов
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Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
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"В манифесте говорится именно о защите, покровительстве, нет даже терминов "присоединение", "включение", тем более какого-либо намека на силовой захват, принуждение Крыма", — сказал Цеков. По его словам, до принятия манифеста Крым имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия, славянской письменности и культуры. Цеков отметил, что принятие манифеста – логичное и абсолютно обоснованное в правовом плане событие.

Участники предвыборных дебатов на французском телеканале TF1 (слева направо): Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Бенуа Амон . 20 марта 2017
© AFP 2017/ Eliot Blondet
Признавать ли Крым: кандидаты в президенты Франции поспорили о России
"Благодаря манифесту жителям новых российских земель, включая крымских татар, были представлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений", — рассказал он.

С принятием манифеста в Крыму началось развитие промышленности, сельского хозяйства, в июне 1783 года был заложен порт-крепость Севастополь, отметил сенатор.

Не зная, не понимая этих событий, считает сенатор, трудно представить себе дальнейшую историю, причины неприятия крымчанами противоречащего Конституции СССР решения о передаче Крыма в состав Украины в 1954 году.

"Последовательность, преемственность линии на развитие Крыма в составе России отразилась в итогах референдума в Крыму в 2014 году, с воодушевлением воспринятого жителями полуострова", — отметил парламентарий.

Сенатор рассказал, что памятная дата 19 апреля по инициативе Русской общины Крыма ежегодно отмечается на полуострове с 1996 года. "Воссоединение Крыма с Россией 18 марта 2014 года — продолжение славной традиции", — подытожил Цеков.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Открытие выставки "Крымский мост. Фантастическая реальность"
Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Терракотовая скульптура в форме головы мужчины, найденная во время подводных раскопок в Керченской бухте.
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Терракотовая скульптура в форме головы мужчины, найденная во время подводных раскопок в Керченской бухте.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) принял участие в открытии выставки Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Открывая выставку "Крымский мост. Фантастическая реальность", глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею открытия музея строительства моста через Керченский пролив.
Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Чертежные инструменты и рисунок строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненный Борисом Надежиным
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Чертежные инструменты и рисунок строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненный мостостроителем Борисом Надежиным.
Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. На переднем плане: макет района Цементная Слободка в Керчи
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Макет района Цементная Слободка в Керчи.
Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Античная кухонная утварь
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
В экспозицию выставки вошли материалы фондовых коллекций из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Государственного архива Республики Крым, а также материалы, представленные руководством строительства и информационным центром "Крымский мост".
Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Элементы античной кухонной утвари
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Археологические находки, полученные во время раскопок, которые предшествовали началу строительства моста.
Экспонаты выставки Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Уникальные исторические документы, посвященные строительству временного стратегического моста в Керчи.
Открытие выставки Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Открытие выставки "Крымский мост. Фантастическая реальность" в Керчи.
Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Античная кухонная утварь
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Планируется, что выставка продлится до завершения строительства моста.
Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Скульптура Сварщик Бубенцов
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Скульптура "Сварщик Бубенцов".
Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Документация по строительству моста через Керченский пролив
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Документация по строительству моста через Керченский пролив.
Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Античная кухонная утварь
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Античная кухонная утварь.
Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Макет района Цементная Слободка в Керчи
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Макет района Цементная Слободка в Керчи.
Экспонаты выставки Крымский мост. Фантастическая реальность. В центре: образцы спецодежды строителей моста через Керченский пролив
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Образцы спецодежды строителей моста через Керченский пролив.
Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Рисунки строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненные Борисом Надежиным
© РИА Новости. Владислав Сергиенко
Рисунки строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненные Борисом Надежиным.
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