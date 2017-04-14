В петербургских больницах остается 41 пострадавший при взрыве в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (511)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. В больницах Петербурга остается 41 пострадавший при взрыве в метро, их состояние за прошедшую ночь не изменилось, сообщила в пятницу вице-губернатор города Анна Митянина.

"За прошедшую ночь состояние пострадавших в теракте не изменилось. В стационарах остается 41 пострадавший", — написала она в своем микроблоге в Twitter

По состоянию на 13 апреля, в тяжелом состоянии находилось двое пострадавших, в состоянии средней тяжести — пять, в удовлетворительном – 34. Общее количество жертв теракта, по последним данным, составляет 15, включая самого предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел днем 3 апреля. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

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