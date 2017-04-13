20 миллионов пассажиров проехали по Кремлевскому кольцу

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. 20 миллионов пассажиров воспользовались наземным общественным транспортом, который курсирует по Кремлёвскому кольцу, сообщается на сайте mos.ru. Полгода назад на участке от Лубянской до Боровицкой площади начали действовать выделенные полосы для городского транспорта.

"В настоящее время обновленными маршрутами пользуются на 60 процентов больше пассажиров, чем до организованных изменений. Все это говорит о высокой эффективности выделенных полос и востребованности наземного транспорта в центре города", — сообщил глава "Мосгортранса" Евгений Михайлов.

По будням автобусы, следующие по Кремлевскому кольцу, перевозят более 135 тысяч москвичей. Сейчас транспорт курсирует по девяти маршрутам.

