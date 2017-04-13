В Петербурге выписали из больницы пять пострадавших при взрыве в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Пятеро пострадавших при взрыве в петербургском метро выписаны из больниц, в настоящее время в стационарах остается 41 человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 13.00 13 апреля на амбулаторном лечении находится 39 пострадавших, остается в стационарах 41", — написала она в своем микроблоге в Twitter

Она также сообщает, что сегодня из тяжелой группы в группу средней тяжести был переведен еще один пострадавший. Всего выписано из стационаров пятеро пострадавших.

"По состоянию на 13.00 13 апреля в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших, средней тяжести — 5, удовлетворительно — 34", — также сообщила она.

Сегодня из тяжелой группы в группу средней тяжести был переведен еще один пострадавший. Выписано из стационара 5 пострадавших. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 13 апреля 2017 г.

По состоянию на 13:00 (13.04.2017) на амбулаторном лечении находится 39 пострадавших, остается в стационарах 41. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 13 апреля 2017 г.

Ранее Митянина сообщала, что по данным на утро четверга в больницах Петербурга оставались 46 пострадавших при взрыве в метро. Ранее в среду она сообщала, что один из пострадавших в ночь на среду скончался в Военно-медицинской академии. Таким образом, общее количество погибших при теракте выросло до 15, включая самого предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.