Директор Исаакия назвал данные о новой дате передачи храма вбросом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Информация о новой дате передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, якобы запланированной на 12 июля, появившаяся в СМИ, является "вбросом", заявил РИА Новости директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров.

Ранее в местных СМИ появились данные со ссылкой на источники, что власти Петербурга обсуждают новую дату передачи Исаакиевского собора в пользование церкви — 12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла.

"Я думаю, это вброс. Если нет, то удивлюсь", — сказал Буров, добавив, что лично у него таких данных нет.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Позднее Горизбирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора.