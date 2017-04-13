Директор Исаакия назвал данные о новой дате передачи храма вбросом
13:1913.04.2017
(обновлено: 13:29 13.04.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Информация о новой дате передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, якобы запланированной на 12 июля, появившаяся в СМИ, является "вбросом", заявил РИА Новости директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров.
Ранее в местных СМИ появились данные со ссылкой на источники, что власти Петербурга обсуждают новую дату передачи Исаакиевского собора в пользование церкви — 12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла.
"Я думаю, это вброс. Если нет, то удивлюсь", — сказал Буров, добавив, что лично у него таких данных нет.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
Позднее Горизбирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора.
Царские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".
Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".
Макет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.
Особо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.
Парадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.
Туристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.
Все иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.
Макет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.
Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.
Бюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.
Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.
Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.
Во время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.
Более ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.