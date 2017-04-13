Пресс-служба Усманова подтвердила информацию об иске к Навальному

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости/Прайм. В пресс-службе Алишера Усманова подтвердили РИА Новости информацию о том, что миллиардер подал иск к Алексею Навальному.

Ранее пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова сообщила, что иск "только поступил в суд, никаких процессуальных решений по нему еще не принято". Она не смогла уточнить, какие требования выдвинул истец.

У суда есть пять дней, чтобы решить вопрос, принимать ли заявление Усманова к производству.

На сайте Люблинского суда говорится, что иск касается не только самого Навального, но и Фонда по борьбе с коррупцией, который он возглавляет.

В среду Усманов заявил, что Навальный "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с премьер-министром Дмитрием Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.