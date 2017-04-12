Пушков высмеял "декоммунизацию" Дня космонавтики на Украине

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко перенести дату празднования Дня космонавтики.

"В Киеве хотят перенести День космонавтики на другую дату. Что же, нынешняя Украина к космосу отношения не имеет: таких не берут в космонавты", — написал политик в Twitter.

В Киеве хотят перенести День космонавтики на другую дату. Что же, нынешняя Украина к космосу отношения не имеет:таких не берут в космонавты. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 12, 2017

Ранее зампред украинского правительства заявил, что памятную дату следует перенести с 12 апреля на другой день, так как Юрий Гагарин — советский космонавт. Он напомнил, что первый космонавт с независимой Украины — Леонид Каденюк. По словам политика, создание собственных праздников — это "правильный и фундаментальный процесс".