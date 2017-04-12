В Киеве предложили перенести День космонавтики

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поднял вопрос о переносе празднования Дня космонавтики в стране с 12 апреля на другой день, сообщает "Украинская правда".

Он предложил правительству обратиться к президенту Петру Порошенко с просьбой издать указ о другой дате, которая будет касаться "новейшей украинской истории".

"Первый космонавт СССР — Юрий Гагарин, первый космонавт восстановленной украинской независимости — Леонид Каденюк", — заявил вице-премьер, подчеркнув, что создание собственных праздников — это "правильный и фундаментальный процесс".

По мнению Кириленко, страна должна переориентировать свое мировоззрение и уделять больше внимания тому, что сделано "украинцами для Украины".

Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины. После распада СССР он получил гражданство России, однако в 1995 поменял его на украинское. В 1997 году Канденюк совершил полет в космос на американском шаттле "Колумбия".