В СФ призвали переложить оплату проверок счетчиков на поставщиков ресурсов

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Совфеде предлагают возложить стоимость проверки счетчиков коммунальных услуг, частично или полностью, на поставщиков ресурсов.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, энергоснабжающие организации должны взять на себя расходы за проверку бытовых счетчиков, частотность контроля их показаний тоже следует изменить. Так сенатор отреагировала на выступление главы комитета по соцполитике Валерия Рязанского по итогам "правительственного часа" с участием министра энергетики Александра Новака.

Рязанский считает, что граждане слишком много платят за проверку счетчиков. "Я имею в виду приборы учета холодной и горячей воды, счетчиков, в том числе газовых. Мне кажется, что энергоснабжающим организациям надо часть этой нагрузки, а может быть, и всю нагрузку брать на себя. Это достаточно дорогое удовольствие для населения при возрастающих ценах на тарифы", — отметил он.

Матвиенко поддержала это предложение. "Зачем раз в пять лет проводить проверку и переподтверждение, если приборы работают 10-20 лет без сбоя?" — сказала она. Каждая проверка, подчеркнула Матвиенко, занимает время и стоит денег. "Мы подрываем авторитет отечественных производителей, если вводим такие частые режимы проверок и вешаем эти проблемы на граждан", — считает глава СФ.

"Пусть занимаются этим энергопоставляющие компании, пусть они берут на себя эти расходы", — сказала Матвиенко, По ее словам, нынешний порядок проверок "раздражающе" действует на людей.

"Надо пересмотреть нормативную базу", — констатировала она и поручила комитету по соцполитике вместе с министерством энергетики отработать эту тему. "Очень много жалоб поступает от губернаторов и граждан. Мы не имеем права на граждан вешать эту нагрузку", — считает спикер.