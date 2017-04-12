Космонавт Алексей Леонов представил новую книгу "Время первых"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Прославленный космонавт Алексей Леонов представил в День космонавтики свою новую книгу "Время первых", а актер Евгений Миронов заявил, что планирует снять продолжение одноименного фильма, недавно вышедшего в российский прокат.

"В этой книжке описано много из того, что мы видим на экране в фильме "Время первых". Это честная и искренняя история о подготовке к полету, во время которого был выполнен первый в истории человечества выход в открытый космос", — сказал Леонов.

В презентации книги принял участие и актер Миронов, сыгравший Леонова в киноленте "Время первых".

"Идея фильма принадлежала мне. Я ранее видел документальное кино на эту тему, и задался вопросом — почему у нас нет до сих пор художественной ленты. После этого у нас была первая встреча с Алексеем Архиповичем, как продюсер присоединился и Тимур Бекмамбетов. Фильм удался, и у меня теперь есть мечта сделать его продолжение — про полет "Союз-Апполон", — отметил актер.

По словам соавтора книги, дочери прославленного космонавта Светланы Леоновой, всю свою жизнь она являлась свидетелем событий, заслуживающих не только отдельного издания, а целой многотомной энциклопедии.

"Так сложилось, что я родилась в замечательной семье — легендарного папы, фантастически красивой и умной мамы. В какой-то момент жизни мне стало ясно, что все, что я вижу и слышу, сопровождая отца в его частых поездках и интервью как переводчик-референт, нужно тщательно собирать и систематизировать. И вот наступил момент, когда все эти материалы в содружестве с издательством АСТ нам удалось собрать в рамках книги. Конечно, это далеко не все, будет и дополненное издание", — заключила Леонова.