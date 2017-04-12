Песков пояснил слова Путина о возможном лишении гражданства членов ИГ*

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Получение российского гражданства лицами, солидарными с террористами, может стать предметом для судебного рассмотрения, в ходе которого возможно аннулирование причин, по которым это гражданство было предоставлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин в интервью телеканалу "Мир 24", фрагмент которого опубликован на сайте телекомпании в среду, заявил, что РФ лишать никого гражданства не может по Конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства. Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что за членство в запрещенной террористической группировке "Исламское государство" * казахстанцев будут лишать гражданства.

"Вчера президент дал интервью телекомпании "Мир". В этом интервью поднималась эта тема, потому что она чрезвычайно актуальна в целом для стран СНГ, вызывает большой общественный интерес во многих странах. И президент пояснил, что в целом мы по нашей конституции не можем никого лишать гражданства. Но лица, которые по тем или иным основаниям приобрели гражданство и солидаризировались с террористами, они могут стать, скажем так, предметом для судебного рассмотрения, в ходе которого можно аннулировать причины, по которым было предоставлено гражданство. О такой возможности президент говорил", — сказал Песков, отвечая на вопрос "не рассматривает ли Кремль расширение этой идеи до лишения гражданства всех, уличенных в терроризме".

*Террористическая организация, запрещенная в России