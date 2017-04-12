В СПЧ прокомментировали идею лишать террористов гражданства

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) считают, что отмена решения о приобретении гражданства, если оно было получено в установленном порядке, противоречит конституции, в отношении террористов нужно использовать другие механизмы, правозащитники готовы поработать в этом направлении, если предложит глава государства, сообщил РИА Новости зампредседателя СПЧ Евгений Бобров.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир 24" прокомментировал решение своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева лишать гражданства террористов. Он подчеркнул, что Россия в соответствии с конституцией не может никого лишать гражданства, но может отменять решения, послужившие основанием для получения российского гражданства. Президент сообщил, что будут проведены консультации с юристами по этому поводу.

"Мне очень хотелось бы, чтобы террористы не имели всего, что имеют обычные люди, в том числе и гражданства, если бы это хоть как-то способствовало снижению терроризма. Но для них, я думаю, безразлично, гражданами какой страны они являются, тем более, учитывая нашу миграционную ситуацию на границах", — сказал Бобров.

Он напомнил, что шестая статья российской конституции запрещает лишать гражданства. Правозащитник считает, что также не соответствует основному закону и отмена решений, послуживших основанием получения гражданства, о возможности которой заявил глава государства.

"Если гражданство приобретено в установленном порядке и решение о приобретении отменяется по любым основаниям, тем самым это и есть отмена гражданства, это не соответствует конституции. Здесь нужно какие-то другие механизмы использовать, я согласен с президентом, что нужно привлечь юристов. И мы сами готовы в этом направлении поработать, если он предложит", — сообщил замглавы СПЧ.