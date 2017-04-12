Усманов разъяснил ситуацию с усадьбой из "расследования" Навального

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов заявил, что договор из фильма Алексея Навального о премьер-министре России Дмитрии Медведеве был частью сделки по другому участку.

По его словам, участок, фигурирующий в "расследовании" Навального, Усманов изначально купил для своей сестры, однако она не захотела там жить.

"Если бы Навальный спросил у официальных лиц, представляющих интересы моих компаний, получил бы внятный ответ и ничего не нужно было бы выдумывать. Разъяснили бы, что интересующий его договор был частью сделки, касающейся другого участка фонда под руководством господина Елисеева", — сказал Усманов в интервью газете "Ведомости".

Бизнесмен пояснил, что передал фонду "Соцгоспроект" Ильи Елисеева данный участок, а взамен получил землю рядом с собственным участком. Как рассказал Усманов, фонд планировал делать девелоперский проект на границе с его участком — строительство пяти особняков.

"Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок – 12 гектаров – на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом. Тем более, что сестра в доме жить отказалась", — отметил он.

Ранее представитель Усманова заявил, что бизнесмен подаст в суд на Навального, который "вводит людей в заблуждение, и его утверждения — клевета".