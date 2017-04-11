При взрыве в метро Петербурга пострадали 102 человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. При взрыве в петербургском метро, по последним данным, пострадали 102 человека, при этом более 50 человек, в том числе ребенок, остаются в больницах, сообщил городской комитет по социальной политике.

"По состоянию на 11 апреля, 102 человека пострадали в теракте в петербургском метро", — говорится в сообщении.

В комитете по социальной политике организован прием обращений от родственников пострадавших для информирования, определения объема необходимой помощи и оказания содействия в ее получении. На сегодняшний день документы на получение материальной помощи подали родственники 10 погибших, отметили в комитете.

"В настоящее время средства общим объемом 16 миллионов 144 тысяч рублей перечислены на счета родственников восьми погибших в теракте 3 апреля. За счет средств городского бюджета организовано захоронение погибших", — отмечается в сообщении. Более 24 миллионов рублей также поступило на счета благотворительных организаций для оказания помощи пострадавшим.

Ранее во вторник председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил, что похоронены все 13 жертв теракта.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.