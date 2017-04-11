Комитет Совфеда с оговорками поддержал законопроект о пятиэтажках

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению поддержал во вторник на заседании концепцию законопроекта о пятиэтажках в Москве, однако отметил, что принятие закона возможно лишь с рядом замечаний.

В целом сенаторы поддержали концепцию документа, признавая "социальную значимость программы переселения граждан из ветхого пятиэтажного жилфонда".

Вместе с тем, они считают необходимым внести в ходе принятия законопроекта Госдумой ряд изменений. В частности, заявил глава комитета Дмитрий Азаров, в настоящее время в законопроекте никак не прописана необходимость учета мнения граждан при переселении их в тот или иной район Москвы в ходе реализации программы сноса.

"Как минимум принципы учета мнений граждан при их переселении, подходы к согласованию программы с гражданами должны быть обозначены именно на законодательном уровне", — сказал сенатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля на расширенном заседании Совета Госдумы заявил, что масштабная реновация жилья, которую инициируют власти Москвы, позволит избежать появления крупнейшего в России аварийного фонда. Ранее на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина и Собянина парламентариям была представлена концепция будущей программы реновации.

Предлагалось, в частности, сократить сроки строительства. Было заявлено, что новые квартиры при переселении будут давать москвичам в том же или соседнем районе, переселять людей в отдаленные районы не планируется. Кроме того, запланировано проведение опросов среди жителей пятиэтажек о включении их домов в программу реновации.

По словам Собянина, при реализации программы никто из москвичей не будет ущемлен, а новое жилье будет более дорогим, "на 25-35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим". Власти также выразили готовность разработать программы в форме рассрочки либо льготной ипотеки для тех, кто хотел бы расширить свою жилплощадь при переезде.