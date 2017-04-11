Все погибшие при взрыве в Петербурге похоронены, близким помогают психологи

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (504)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Все погибшие при взрыве в метро похоронены, сообщил на заседании правительства Санкт-Петербурга во вторник председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Вчера состоялось последнее захоронение", — сказал он.

Ржаненков отметил, что с родственниками погибших в настоящее время продолжается работа, в том числе оказывается психологическая помощь. "Все районы очень быстро вышли на контакт с родственниками, и до сегодняшнего сопровождают родственников по оказанию различных видов помощи, прежде всего психологической", — отметил он.

Глава комитета также отметил, что комитет финансов уже перечислил средства для выплат семьям погибших и пострадавшим.

"Мы сегодня перечислили на 12 человек финансовые средства за погибших людей. В комитете организована работа с гражданами, которые могут обращаться, получать консультации, и оформлять необходимые документы. На сегодняшний день более 80 человек прошли через эту работу", — сказал он.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. При взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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