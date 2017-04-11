Колокол Исаакия ударил 13 раз в память о жертвах теракта в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Панихида по погибшим в теракте в петербургском метро прошла в Исаакиевском соборе северной столицы, после которой большой колокол собора ударил 13 раз — по числу жертв взрыва, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГМП "Исаакиевский собор".

"На девятый день после трагедии в петербургском метрополитене в Исаакиевском соборе отслужена панихида по погибшим в теракте. В продолжение скорбной традиции нашего города тринадцать раз – по числу невинных жертв злодейского преступления – ударил большой колокол собора", — сказал собеседник агентства.