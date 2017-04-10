Под европейский стандарт: Шувалов поручил изменить ПДД в России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские власти задумались над изменением правил дорожного движения. Чиновники рассчитывают, что поправки позволят привести ПДД к европейским стандартам.

В частности, предлагаемые изменения касаются движения на перекрестках с круговым движенияем и создания так называемых зон успокоенного движения.

Что предлагают

Вопрос возможных изменении правил обсуждался на совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова. По итогам заседания он поручил проработать поправки, которые предусматривают, что на перекрестках с круговым движением приоритет получат автомобилисты, которые двигаются по кругу.

Сейчас ПДД обязывает водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа.

"Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регуляции дорожного движения. Поэтому логично ее правоприменение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей", — пояснили РИА Новости в секретариате Шувалова.

Первый вице-премьер также поручил Минтрансу, МВД и правительству Москвы проработать вопрос введения в России "зон успокоенного движения", которые широко используются в Европе. Суть этих изменений в том, что пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 километров в час.

В секретариате Шувалова, эту меру назвали еще одним шагом в рамках развития новой комфортной городской среды. Прежде всего, она коснется центральной и исторической частей города, а также бывших промзон.

"Однако очень важно, чтобы при этом не снижалась степень безопасности дорожного движения", — отметил собеседник агентства.

Мнение экспертов

Инициативу чиновников о "европеизации" ПДД уже поддержали эксперты. По их мнению, правила необходимо привести к единообразию.

Так, например, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что из-за частых изменений ПДД "автовладельцы уже реально путаются".

"Единообразная система, тем более совместимая с европейской и с мировым большинством, конечно, это плюс безопасности. И самое главное — не менять правила так часто, как это делают у нас в Российской Федерации. То есть прийти уже к какому-то единому знаменателю, чтобы уже всем было понятно", — сказал Канаев РИА Новости.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин напомнил, что это уже вторая попытка перенять опыт европейских стран в части ПДД по проезду кругового движения. При этом эксперт сомневается в успехе подобных мер в России.

"В Европе, если уж перенимать европейский опыт, там никакими знаками не регулируется движение по кругу… И не надо думать, въезжаешь на круг, уступаешь всем, кто едет по кругу. У нас опять вторая попытка опять, видимо, будет бестолковой, потому что опять собираются, насколько я понял его (Шувалова — ред.) заявление, регулировать знаками. Есть знаки — значит главная дорога круг, нет знаков — значит неглавная", — сказал эксперт.

Травин призвал принять правила "один раз и навсегда".

"Хорошо бы просто привести к единообразию, чтобы на каждом круговом движении, каждый водитель знал, где надо уступать или не надо наступать, а то у нас получается какая-то неразбериха", — подытожил он.

Статистика

Несколько дней назад ГИБДД опубликовала статистику, согласно которой в 2016 году количество ДТП в России снизилось, как и число их жертв и пострадавших.

Так, например, аварий стало на 10 306 меньше, чем в 2015 году, число погибших сократилось на 2806, а раненых — на 10 057 человек.

При этом чаще всего причиной ДТП становятся плохие дороги — из-за ям, плохой разметки и отсутствия знаков происходит четыре аварии из десяти.

Кроме того, в 2016 году более чем вдвое выросло количество ДТП, в которых как одно из обстоятельств были указаны технические неисправности машин — 5395 случая (+111,3 процента по сравнению с 2015-м).

В 2016 году сотрудники ГИБДД также зафиксировали рост числа "пьяных" ДТП. Всего произошло 15 669 (+2,1% от 2015 года) таких аварий, в которых погибло 4569 (+21,7%) и ранено 21 315 (+0,4%) человек.

В полиции напомнили, что в последние годы число аварий с участием пьяных водителей сокращалось. Причиной стало резкого ужесточения наказания за езду в пьяном виде, которое произошло в 2013 году.

Самым опасным с точки зрения аварийности днем считается суббота. Если же говорить о конкретном времени, то большинство аварий происходят с 17:00 до 19:00 часов.

"Возможно, сказывается утомление рабочей неделей, а может, кто-то уже успевает выпить. Вряд ли можно с этим что-то сделать на государственном уровне", — прокомментировал аварийность выходных глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.