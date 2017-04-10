Чиновники рассказали, как намерены приблизить ПДД к европейским нормам

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проработать поправки в правила дорожного движения, которые предусматривают, что на перекрестках с круговым движением приоритет получат автомобилисты, которые двигаются по кругу, заявил РИА Новости представитель секретариата Шувалова.

Сейчас ПДД обязывает водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа.

"Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регуляции дорожного движения. Поэтому логично ее правоприменение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей", — пояснили в секретариате Шувалова.

Первый вице-премьер также поручил Минтрансу, МВД и правительству Москвы проработать вопрос введения в России еще одной международной практики — "зон успокоенного движения", где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 километров в час.

В секретариате Шувалова, эту меру назвали еще одним шагом в рамках развития новой комфортной городской среды. Прежде всего, она коснется центральной и исторической частей города, а также бывших промзоню

"Однако очень важно, чтобы при этом не снижалась степень безопасности дорожного движения", — отметил собеседник агентства.