Чиновники рассказали, как намерены приблизить ПДД к европейским нормам

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проработать поправки в правила дорожного движения, которые предусматривают, что на перекрестках с круговым движением приоритет получат автомобилисты, которые двигаются по кругу, заявил РИА Новости представитель секретариата Шувалова.
"Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регуляции дорожного движения. Поэтому логично ее правоприменение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей", — пояснили в секретариате Шувалова.
В секретариате Шувалова, эту меру назвали еще одним шагом в рамках развития новой комфортной городской среды. Прежде всего, она коснется центральной и исторической частей города, а также бывших промзоню
"Однако очень важно, чтобы при этом не снижалась степень безопасности дорожного движения", — отметил собеседник агентства.