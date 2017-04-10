СМИ: в России хотят приблизить правила дорожного движения к европейским

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В российские Правила дорожного движения могут внести изменения, которые приблизят их к общеевропейским стандартам. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя вице-премьера Игоря Шувалова.

По данным газеты, Шувалов дал поручения МВД и Минтрансу проработать поправки в законодательство. Одним из таких изменений станут новые правила проезда перекрестков с круговым движением. Сейчас водители автомобилей на круге должны уступать дорогу въезжающим на него. В итоге в ПДД могут закрепить общеевропейский принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если нет знака "Уступи дорогу".

Кроме того, предлагается создать зоны "успокоенного движения", где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 км/ч.

По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, в случае принятия поправок новые правила необходимо будет дублировать дорожными знаками – для скорейшей адаптации водителей к изменениям ПДД.