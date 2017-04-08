В Крыму прошли многочисленные митинги против террора

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. В городах и районах Крыма прошли многочисленные антитеррористические митинги, один из наиболее массовых — Симферополе.
В одних городах акции проходили под лозунгом "Вместе против террора", в других – "Питер! Мы с тобой!".
Митинги посвящены памяти погибших и в поддержку пострадавших в результате террористического акта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга.
У стен парламента в крымской столице собрались представители общественных организаций и национально-культурных автономий татар, греков, эстонцев, евреев, корейцев, русской общины. Начался митинг с минуты молчания.
Молодежь развернула баннер с лозунгом "Крымчане против терроризма". На нем черно-белые фото теракта. На ступеньках черная ткань — на ней лампадки и цветы. Люди скандировали: "Крым против агрессии!", "Питер! Крым с тобой!", по окончанию митинга в небо выпустили 500 белых гелевых шаров, как символ мира.
"Борьба с террором — это наша общегосударственная задача для всего многонационального народа", — сказал сопредседатель крымского регионального штаба Общероссийского народного фронта Рустем Казаков.
Всероссийская акция "Вместе против террора" в городах России
По его словам, главный устой в борьбе с террором – единство всех народов России.
Почтить память погибших в теракте пришел также глава парламента республики Владимир Константинов. По данным правоохранителей, в митинге приняли участие около 5 тысяч человек.
Митинги также прошли в Севастополе, Ялте, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Феодосии и ряде районов республики.
Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство, в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших.
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Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" на Кремлевской набережной в Казани.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве держат флаг Санк-Петербурга.
В российской столице митинг памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга прошел на Манежной площади.
Участники акции "Вечер памяти" зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске.
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани.
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
Участница акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
В московской акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" приняли участие свыше 50 тысяч человек.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о погибших в Санкт-Петербурге.
Москвичи в знак скорби несут цветы и свечи к памятной стелле "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в центре столицы.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники акции "Вместе против террора" несут цветы к Кремлевской набережной в Казани.
Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.