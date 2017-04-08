В Крыму прошли многочисленные митинги против террора

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (490)

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. В городах и районах Крыма прошли многочисленные антитеррористические митинги, один из наиболее массовых — Симферополе.

В одних городах акции проходили под лозунгом "Вместе против террора", в других – "Питер! Мы с тобой!".

Митинги посвящены памяти погибших и в поддержку пострадавших в результате террористического акта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга.

У стен парламента в крымской столице собрались представители общественных организаций и национально-культурных автономий татар, греков, эстонцев, евреев, корейцев, русской общины. Начался митинг с минуты молчания.

Молодежь развернула баннер с лозунгом "Крымчане против терроризма". На нем черно-белые фото теракта. На ступеньках черная ткань — на ней лампадки и цветы. Люди скандировали: "Крым против агрессии!", "Питер! Крым с тобой!", по окончанию митинга в небо выпустили 500 белых гелевых шаров, как символ мира.

"Борьба с террором — это наша общегосударственная задача для всего многонационального народа", — сказал сопредседатель крымского регионального штаба Общероссийского народного фронта Рустем Казаков.

По его словам, главный устой в борьбе с террором – единство всех народов России.

Почтить память погибших в теракте пришел также глава парламента республики Владимир Константинов. По данным правоохранителей, в митинге приняли участие около 5 тысяч человек.

Митинги также прошли в Севастополе, Ялте, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Феодосии и ряде районов республики.

Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство, в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших.

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