В Пензе прошла акция памяти жертв теракта в петербургском метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (488)

САРАТОВ, 8 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Более пяти тысяч человек в субботу приняли участие в акции памяти жертв теракта в петербургском метро "Вместе против террора" на площади Ленина в Пензе, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Дина Черемушкина.

Массовую акцию гражданской солидарности организовали ветеранские и молодежные общественные организации области, участие в митинге приняли губернатор области Иван Белозерцев, общественники, представители законодательной и исполнительной власти региона.

"Мы — люди, видевшие войну, и мы знаем, что такое терять близких. Сегодня мы скорбим вместе с теми, кто потерял жен, отцов, матерей, детей в Санкт-Петербурге. Терроризм – это низшее проявление войны", — цитирует слова одного из организаторов акции, председателя правления областной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Владимира Холзинева пресс-служба правительства области.

Более 5 тысяч человек пришли на акцию гражданской солидарности "Вместе против террора".Победить это страшное зло можно только в консолидации pic.twitter.com/yYPuMjyaAQ — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 8 апреля 2017 г.

Согласно сообщению, участники митинга почтили память жертв теракта минутой молчания, которую предваряли 14 ударов колокола, символизирующих 14 загубленных жизней.

"Участники акции подчеркивали в своих выступлениях, что задача всех неравнодушных и здравомыслящих людей — не допустить ни малейшего оправдания убийцам, помнить тех, кто погиб и тех, кто ведет борьбу с терроризмом, защищая Отечество", — отмечается в сообщении.

Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство, в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших.