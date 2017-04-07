Девушке из Татарстана дали медаль за спасение мужчины в петербургском метро

КАЗАНЬ, 7 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Восемнадцатилетняя выпускница Аксубаевского лицея Евгения Краснова, 3 апреля спасавшая мужчину в петербургском метро после взрыва, получила в родном Татарстане памятную медаль "Герой нашего времени".

Евгения приехала в Санкт-Петербург из татарстанского райцентра Аксубаево к родственникам, чтобы отдохнуть. Днем 3 апреля девушка вместе с сестрой, прогуливаясь, дошли от Сенной площади до станции "Технологический институт" и спустились в подземку буквально за пару минут до того, как на станцию прибыл искореженный взрывом вагон.

Оправившись от первого оцепенения, люди бросились помогать пострадавшим. Не растерялась и Евгения: с помощью резинки для волос наложила жгут раненному мужчине, пытаясь остановить кровотечение, подложила свой шарф ему под голову и передала раненого врачам скорой помощи.

На растиражированных кадрах первых минут после взрыва есть и Евгения, но она себя не узнает. По ее словам, на станции некоторые молодые люди вместо того, чтобы помогать пострадавшим, только бегали и снимали все происходящее на камеры телефонов.

"Молодые люди, именно парни, вместо того, чтобы помогать остальным мужчинам и женщинам — потому что женщины выносили (пострадавших) из вагона метро, из окна, вместо всего этого молодые парни просто стоят и снимают на видео, бегают и спрашивают: "Вам помочь, вам вызвать скорую?", и все равно ничего не делают", — рассказывает Евгения.

После всего этого в соцсетях девушку, по ее словам, обвиняли в том, что после ее помощи мужчине у него пропали золотые часы. И она удалила свой аккаунт, не в силах оправдываться и рассказывать всем, что пережила. Спустя сутки после произошедшего написала подруге, с которой была в ссоре, — попросила за все прощения, отметив, что жизнь у человека одна и иногда она страшно коротка.

"Я не хочу говорить об этом, не хочу снова переносить все это. Сейчас я просто хочу изолироваться от этого всего", — говорит девушка.

Евгения не считает себя героем, по ее словам, на ее месте так поступил бы каждый. "Хочу быть такой же незаметной, как и прежде", — добавляет она.

Проект "Герой нашего времени" реализуется в Татарстане с 2013 года. Основная его цель — поиск героев, совершающих выдающиеся поступки в повседневной жизни, а также их награждение в рамках республиканской премии "Герои нашего времени". Проект реализуется при поддержке министерства по делам молодежи и спорту Татарстана. Обладателей первой премии "Герои нашего времени" награждали в День Героев России. Лауреатами стали 12 жителей республики, среди которых выдающийся пианист без кистей Алексей Романов, мать десятерых приемных детей Раиса Латыпова-Миннулина, школьник, спасший тонущую девочку, Кирилл Цветков и другие.

Памятную медаль Евгении вручил руководитель татарстанского регионального отделения "Молодой Гвардии" Динар Бариев.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>