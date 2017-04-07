Сенатора Тюльпанова похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Сенатора Вадима Тюльпанова, который скончался 4 апреля от острой сердечной недостаточности, похоронили в пятницу на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Законодательного собрания города.

Тюльпанов был председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год, а затем стал сенатором.

Утром в Мариинском дворце состоялась гражданская панихида. Проститься с Тюльпановым пришли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и многие другие.

"Это большое горе для всех, кто знал и любил Вадима Альбертовича. Он ушел в расцвете сил, полный новых замыслов, сил и энергии. Мы долгое время работали с ним вместе и действовали как одна команда, делали все, чтобы поднять петербургскую экономику, повысить качество жизни горожан. Это было нелегкое время, но нам всегда удавалось найти верное решение для любой проблемы", — сказала на церемонии прощания Матвиенко, слова которой приводятся в сообщении.

Губернатор Петербурга отметил, что Тюльпанов был незаурядным человеком, который много сделал для города и страны. "Он умел найти общий язык с каждым, был открытым, общительным, светлым человеком", — сказал Полтавченко.

"Наш город, наша страна понесли тяжелую утрату. Безвременно ушел из жизни яркий политик, человек, стоявший у истоков современного петербургского парламентаризма. Мы потеряли коллегу, друга, товарища. Все мы ценили и уважали его не только как профессионала высочайшего класса, но и как человека, одаренного такими прекрасными качествами, как вежливость, доброта, отзывчивость, интеллигентность", — сказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Также поступили соболезнования от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, депутата Государственной Думы Игоря Дивинского, руководителей органов законодательной власти субъектов РФ, консульских организаций Санкт-Петербурга.