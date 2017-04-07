В Петербурге проходит гражданская панихида по сенатору Тюльпанову

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Гражданская панихида по сенатору Вадиму Тюльпанову, скончавшемуся во вторник от острой сердечной недостаточности, проходит в Петербурге.
По ее словам, Тюльпанов был ярким политиком, который всегда имел свое мнение. Матвиенко выразила соболезнования родным и близким сенатора.
В свою очередь губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что Тюльпанов умел находить общий язык со всеми, и что именно это является искусством политика.
Также на церемонии зачитали телеграмму соболезнования от премьер-министр РФ Дмитрия Медведева. Проститься с Тюльпанов пришли федеральные политики, городские и областные чиновники, журналисты.
Вадим Тюльпанов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге.