В Петербурге проходит гражданская панихида по сенатору Тюльпанову

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Гражданская панихида по сенатору Вадиму Тюльпанову, скончавшемуся во вторник от острой сердечной недостаточности, проходит в Петербурге.

"Трудно поверить и смириться, что ушел из жизни Вадим Альбертович, для меня это личная потеря. Мы 8 лет в самое сложное время работали в Петербурге и делали все, чтобы поднять экономику", — сказала на церемонии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Тюльпанов был ярким политиком, который всегда имел свое мнение. Матвиенко выразила соболезнования родным и близким сенатора.

В свою очередь губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что Тюльпанов умел находить общий язык со всеми, и что именно это является искусством политика.

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров сказал, что Тюльпанов был "человеком широкой русской души" и всегда бережно относился к людям, которые его окружали.

Также на церемонии зачитали телеграмму соболезнования от премьер-министр РФ Дмитрия Медведева. Проститься с Тюльпанов пришли федеральные политики, городские и областные чиновники, журналисты.

Вадим Тюльпанов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге.