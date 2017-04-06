Семьи погибших при теракте в Петербурге получат примерно по 5 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Выплаты семьям погибших от взрыва в метрополитене Петербурга за счет всех источников могут составить около 5 миллионов рублей на каждого погибшего, следует из сообщения городского комитета по социальной политике.

"За счет средств федерального бюджета единовременное пособие — 1 миллион рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи из числа супруга (супруги), детей, родителей и лиц, находившихся на иждивении. За счет средств бюджета Санкт-Петербурга — выплата членам семей погибших в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего", — информирует социальное ведомство.

Кроме того, как уточняет комитет, Петербургский метрополитен выплатит каждой семье погибших 2,025 миллиона рублей, а единовременные страховые выплаты за счет Фонда социального страхования РФ составят до 1 миллиона рублей на каждого погибшего, не являвшегося безработным. Также предусмотрено единовременное пособие на погребение (18 тысяч рублей из федерального бюджета и около 5,5 тысячи рублей за счет работодателя).

Пострадавшие от теракта в метро могут в зависимости от тяжести травм получить 200-400 тысяч рублей из федерального бюджета плюс 250-500 тысяч рублей из бюджета Петербурга. Метрополитен намерен выплатить им до 2 миллионов рублей на человека, также предусмотрены выплаты за счет Фонда социального страхования.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.