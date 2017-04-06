Машинист, спасший пассажиров метро при взрыве, отказался от вознаграждения

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Машинист поезда петербургского метро Александр Каверин, действия которого после взрыва спасли жизни сотен людей, отказался от денежной награды. Об этом он рассказал журналистам телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Каверина, ему стало известно, что некая инициативная группа в знак благодарности собрала для него деньги. О какой сумме идет речь, не уточняется.

"Считаю, что мне ничего не надо. Я благодарен, конечно, этой группе, но считаю, что эти деньги необходимо передать тем, кому они действительно нужны", — сказал он.

Средства Каверин попросил отдать пострадавшей при взрыве женщине, которой ампутировали ногу. "На данный момент лекарства и все (необходимое) есть, ей оказана помощь, но в дальнейшем, когда она выйдет из лечебного учреждения, ей понадобится протез", — пояснил машинист.

В среду, 5 апреля, министр транспорта Максим Соколов наградил Александра Каверина знаком "Почетный работник транспорта России" за грамотные действия после взрыва. Машинист не стал останавливать поврежденный состав в задымленном тоннеле и вывел его на станцию "Технологический институт", что спасло жизни сотен людей.

В понедельник в Санкт-Петербурге между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, 49 пострадали. Еще одно взрывное устройство, на станции "Площадь Восстания", удалось обезвредить. Возбуждено дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.