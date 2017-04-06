На Манежной площади проходит вечер памяти жертв теракта в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (460)

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вечер памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга "Питер — Мы с тобой!" проходит на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

#питермыстобой Акция памяти и солидарности "Питер, мы с тобой"!17-00 Манежная площадь pic.twitter.com/ZkYdtORmO9 — Ольга Окунева (@O_V_Okuneva) 6 апреля 2017 г.

​Организаторами вечера выступили Московская Федерация профсоюзов, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта, а также Транспортная ассоциация московской агломерации.

Москва, 06.04, Манежная площадь — Лубянка. Начинаешь поневоле гордиться своим народом, видя подобное pic.twitter.com/M7Hk0lJ0ZV — ariadna yuryevna (@rinniev) 6 апреля 2017 г.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.