Минобрнауки запросило данные из Саратова после сообщений о коррупции

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ запросило информацию из Саратовской области в связи с появившимися в СМИ сообщениями о коррупционном деле в местном министерстве образования; федеральное ведомство намерено в обязательном порядке исполнять все предписания правоохранительных органов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования РФ Андрей Емельянов.

Сотрудники УФСБ по Саратовской области 22 марта провели обыск в здании областного министерства образования. На следующий день врио губернатора области Валерий Радаев создал специальную комиссию областного правительства по комплексной проверке всех сфер деятельности министерства образования. В пресс-службе губернатора региона сообщили, что министр образования Саратовской области Марина Епифанова сразу после обысков ушла в двухмесячный отпуск. Ранее СМИ сообщали, что ФСБ якобы возбудило уголовное дело в связи с коррупционным преступлением в Саратовском министерстве образования, а министр стала его фигурантом.

"Мы в курсе ситуации из СМИ, запрашиваем у них информацию. Но он (Минобрнауки региона) подчиняется не нам, а губернатору Саратовской области. В любом случае мы будем щепетильны и в обязательном порядке исполнять все предписания, сделанные нам правоохранительными органами", — сказал Емельянов.