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Общество

На авиабазе в Киргизии прошла панихида по жертвам теракта в Петербурге

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (444)
10:3106.04.2017
0400
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и санитарной авиации у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь

БИШКЕК, 6 апр – РИА Новости. Панихида по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга прошла в четверг на авиабазе РФ в киргизском городе Кант, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиабазы.

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Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения; именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Машинист Александр Каверин на станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Машинист подорванного в Петербурге поезда рассказал о моменте взрыва

"На авиационной базе ОДКБ Кант состоялась панихида по погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге. К памятной стеле с изображением герба северной столицы военнослужащие авиабазы возложили живые цветы. Помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей отец Евгений отслужил заупокойную литию по погибшим", — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что с момента создания авиабазы в 2003 году правительство и представители бизнес-сообщества Санкт-Петербурга взяли шефство над российским военным объектом в Киргизии.

Российская авиабаза Кант была открыта в Киргизии в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Летчики подготовлены к выполнению поставленных задач в горной местности.

Панихида по жертвам взрыва в метро Петербурга
Панихида в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга по погибшим при взрыве в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Панихида по погибшим при взрыве в метро прошла в среду в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга.
Панихида в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга по погибшим при взрыве в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Служба прошла по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.
Панихида в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга по погибшим при взрыве в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Во время панихиды были поименно помянуты жертвы нескольких террористических актов: взрыва в петербургском метро 3 апреля 2017 года, взрыва на борту рейса 9268 Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург 31 октября 2015 года и взрыва в поезде "Невский экспресс" Москва — Санкт-Петербург 27 ноября 2009 года.
Панихида в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга по погибшим при взрыве в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Совместная молитва тех, кто уже пережил подобное горе, поможет почувствовать людям, находящимся сейчас в эпицентре страдания, что они не одни, что рядом не просто сочувствующие люди, а те, кто тоже потерял жен, отцов, детей, братьев, друзей, считают в Санкт-Петербургской митрополии.
Дочь погибшей при теракте в метро Санкт-Петербурга Ирины Медянцевой Елена Медянцева во время панихиды по жертвам теракта в Троице-Измайловском соборе
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Дочь погибшей при теракте в метро Санкт-Петербурга Ирины Медянцевой, которая была известным кукольным мастером.
Панихида в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга по погибшим при взрыве в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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После панихиды был совершен молебен о здравии пострадавших при взрыве в петербургском метрополитене.
Панихида в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга по погибшим при взрыве в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Погибшие при взрыве в метро будут поминаться до 40-го дня во всех храмах и монастырях Санкт-Петербурга.
Панихида в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга по погибшим при взрыве в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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В результате взрыва в петербургском метро погибли 14 человек. Более 50 до сих пор находятся в больницах города.
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