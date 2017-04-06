На авиабазе в Киргизии прошла панихида по жертвам теракта в Петербурге

БИШКЕК, 6 апр – РИА Новости. Панихида по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга прошла в четверг на авиабазе РФ в киргизском городе Кант, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиабазы.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения; именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

"На авиационной базе ОДКБ Кант состоялась панихида по погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге. К памятной стеле с изображением герба северной столицы военнослужащие авиабазы возложили живые цветы. Помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей отец Евгений отслужил заупокойную литию по погибшим", — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что с момента создания авиабазы в 2003 году правительство и представители бизнес-сообщества Санкт-Петербурга взяли шефство над российским военным объектом в Киргизии.

Российская авиабаза Кант была открыта в Киргизии в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Летчики подготовлены к выполнению поставленных задач в горной местности.