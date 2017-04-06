Генерал-майор ФСБ назвал казнь эффективной мерой для коррупционеров

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Увеличение срока лишения свободы за совершение теракта до 20 лет вряд ли подействует на идущего на смерть террориста, больше внимания нужно уделить ответственности за коррупцию в сфере миграции, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.
По его мнению, коррупция является одним из основных препятствий для искоренения терроризма.
"Сегодня имеется огромное количество информации о местах компактного проживания мигрантов, куда полиция даже не заходит. Пример — петербургский рынок "Апраксин двор", который существует уже много времени. Почему местные власти не обращают внимания на заявления граждан? Что может быть ключевым, кроме коррупции, чтобы не навести там порядок?", — задал риторический вопрос генерал.
"Но без участия самих российских граждан и без эффективной работы правоохранительных органов ничего не изменится", — добавил член Совета по внешней и оборонной политике РФ.
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