Пять пострадавших при взрыве в Петербурге перевели на амбулаторное лечение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. По состоянию на вечер среды пятеро госпитализированных после взрыва в петербургском метро переведены на амбулаторное лечение; в больницах остается 50 человек, более половины из них — в удовлетворительном состоянии, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Ранее в среду Минздрав России сообщал о 55 пострадавших, остающихся в больницах после взрыва в метро.

"По состоянию на 19:00 остается в стационаре 50 пострадавших… на амбулаторное лечение переведено еще 5 человек", — написала она в своем Twitter.

Митянина также уточнила, что количество пациентов в крайне тяжелом и тяжелом состоянии не изменилось — 3 и 6 человек соответственно. По ее информации, 14 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, состояние 27 оценивается как удовлетворительное.

Днем 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Как считает следствие, сначала он оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания" (ее обезвредили), а потом взорвал себя в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2".