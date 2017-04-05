МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минздрав России подтвердил, что в больницах Петербурга остаются 55 пострадавших при взрыве в метро, состояние троих оценивают как крайне тяжелое, шестерых – как тяжелое, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай.

"К настоящему моменту в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжают оставаться 55 пострадавших в результате взрыва в метро. Состояние троих из них оценивается медиками как крайне тяжелое, еще шестерых – как тяжелое", — сказал Салагай.

Ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила, что из 55 человек, госпитализированных после взрыва в метро, трое остаются в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом.

По словам Салагая, началась выписка пострадавших. По его данным, во вторник был выписан один человек, в среду до конца дня будет решен вопрос о выписке еще одного пострадавшего.