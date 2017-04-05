Прощание с сенатором Тюльпановым пройдет в Мариинском дворце

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Прощание с сенатором Вадимом Тюльпановым, скончавшимся во вторник в результате несчастного случая, пройдет в пятницу в Мариинском дворце, где заседает Заксобрание Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по регламенту Владимир Полетаев.

"Утром пройдёт прощание в законодательном собрании Петербурга на Исаакиевской площади, затем отпевание и захоронение на Новодевичьем кладбище на Московском проспекте", — сказал Полетаев.

По его словам, на похоронах будут присутствовать большинство членов комитета Совфеда по регламенту, который Тюльпанов возглавлял последние пять лет.

Тюльпанов в 2003-2011 годах возглавлял законодательное собрание Петербурга, а затем стал сенатором. Он скончался от травмы при падении.