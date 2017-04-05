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Общество

Прерванная весна. Петербургские студенты приняли теракт на себя

20:4905.04.2017
(обновлено: 21:20 05.04.2017)
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Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
© РИА Новости. Валерий Мельников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости, Сергей Лютых. Примерно с шести вечера во вторник, 4 апреля, по Московскому проспекту двигался нескончаемый поток людей с цветами от станции метро "Технологический институт" к Сенной площади мимо одноименного учебного заведения.

Девушка возлагает цветы к мемориалу города Ленинград на Аллее Городов-героев в Москве в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Тротуар рядом со входом в вуз не слишком широк. К тому же напротив двери кто-то догадался установить уличный рекламный стенд. В результате выходящие с занятий студенты сталкивались с участниками скорбной процессией лоб в лоб, мгновенно меняясь в лицах.

Хранить траур мешала солнечная и теплая погода. Богатое до дождей и свинцовых туч питерское небо в этот день не проронило ни капли. А у людей свой бунт — против страха. Они спускаются вниз по длинным эскалаторам в метро, поддерживая друг друга взглядами.

© РИА Новости. Сергей Лютых
Вход в здание Технологического института в Санкт-Петербурга

Усилений мер безопасности почти незаметно. На платформах и переходах можно встретить полицейского или омоновца в черной форме, но обстановка в подземке вполне будничная. Есть, правда, скрытая от глаз пассажиров работа — в вагонах поездов ездят оперативники "по гражданке". Одного из них выдал ствол табельного пистолета, показавшийся из-под короткой куртки. У его напарника белое лицо и красные уставшие глаза — признак бессонной ночи.

Акбаржон Джалилов (Фотография из аккаунта сети Вконтанте Акбаржона Джалилова 1995 года рождения)
© РИА Новости
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Оружие молитвы

Обычного для утреннего часа пик столпотворения в подземке нет, но в целом горожане ведут себя как ни в чем не бывало. В стороне от потока стремящихся на работу людей, возле Исаакиевского собора, пока почти никого нет. Только группа китайский туристов фотографируется у палатки в виде модели двухэтажного автобуса. Со стороны Невы в храм зашло полтора десятка человек. Здесь на 10 утра была назначена панихида по погибшим вследствие теракта. На входе никакого досмотра. Охранник даже не вышел из стеклянной будки.

"Мы применяем самое сильное оружие, которое есть у христиан, — это оружие нашей молитвы… Тем более сейчас, во время Великого поста, — отметил в проповеди по окончании службы протоиерей Алексей Исаев. — Это страшное событие (теракт. — Прим.ред.), конечно, останется в наших сердцах".

© РИА Новости. Сергей Лютых
Панихида в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга

Священник напомнил собравшимся, что 4 апреля — день памяти святого Исаакия Далматского, в честь которого освящен собор. Прихожане написали поминальные записки о живых и почивших, а затем отправились по своим делам. На их место под своды храма вступили туристы.

"У всех такой шок"

Тринадцать пострадавших от теракта были направлены Мариинскую больницу, находящуюся менее чем в трех километрах по прямой дороге от "Технологического института". Но живыми доехали только двенадцать — художник-кукольник Ирина Медянцева, закрывшая собой дочь Елену от взрывной волны и осколков, скончалась в карете скорой помощи.

© РИА Новости. Анатолий Медведь
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"Большое спасибо врачам. Елена сейчас в реанимации, в 9-м корпусе. Еще 3 апреля нам разрешили повидаться с ней. Мне и ее мужу. Дочь как раз отошла от наркоза после операции, — рассказал РИА Новости ее отец Владимир. — Сегодня ей уже намного легче. Вскоре ее должны перевести в обычную палату".

Эвакуация пострадавших в результате взрыва со станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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По его словам, у Елены повреждены ноги и плечо. "Психологическая травма большая, специалисты с ней работают. Как она теперь переживет потерю матери? Прямо на глазах. Это ужас".

Владимир говорит, что Ирину и Алену очень долго везли в больницу. "Я с дочерью переговорил, когда они были в скорой. Несколько часов пробирались. И вот Ирину не довезли".

© РИА Новости. Анатолий Медведь
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П/к министра здравоохранения РФ В. Скворцовой в Санкт-Петербурге

На следующий день после теракта Владимир смог только сделать "передачку", с дочерью он не повидался. Мариинскую, как и две другие больницы, куда попали пострадавшие от терактов, осадили журналисты. А первую — еще и доноры. В соцсетях распространился призыв сдать кровь, и на него откликнулась сотня человек.

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© РИА Новости. Евгений Биятов
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Объединиться родственники погибших и пострадавших в теракте еще не успели. "Видели родственников других несчастных. У всех такой шок, что особо разговаривать неохота. Люди ходили по больнице, искали своих близких", — отметил собеседник РИА Новости.

Неопределенность с окончательным списком жертв Владимир объясняет тем, что некоторых доставили в медучреждения без паспортов или не поддающимися опознанию. "Ирина тоже некоторое время не числилась среди погибших: на месте теракта осталась сумка с документами. Сегодня утром муж был на опознании, и ее включили в этот список", — объяснил он.

© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Взрыв в метро в Санкт-Петербурге

По словам Владимира, Елена и Ирина совершенно случайно оказались в злополучном поезде. "Дочь приезжала к маме в гости из Новгорода. Ирина уже провожала ее обратно на маршрутку и они попали в эту мясорубку", — говорит отец Елены Медянцевой.

"Это не форс-мажор, просто расслабились"

Еще один пострадавший, находящийся в Мариинской больнице, — 18-летний Дмитрий Глазков из Саранска. Он студент первого курса Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета. В момент теракта парень ехал в общежитие.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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"Это не форс-мажор, просто расслабились, — рассказал Дмитрий РИА Новости. — Виноваты все, в какой-то мере. И террористы, и те, кто должен обеспечивать безопасность".

К действиям скоропомощников у юноши претензий нет: "Как смогли привезти, так и привезли". По мнению Глазкова, происшедшая в метро трагедия — повод пересмотреть подходы к мерам защиты мест массового скопления людей.

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© РИА Новости. Виталий Белоусов
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С Дмитрием общались психологи, но он говорит, что в их помощи не нуждается. Несмотря ни на что парень и дальше собирается ездить на метро. "Все равно придется спускаться, там видно будет".

Ложная тревога

Примерно в 11 утра объявлена срочная эвакуация станции метро "Сенная площадь". Ложных тревог из-за анонимных звонков о бомбах и подозрительных предметов за два дня было много, но этот эпизод стал заметнее прочих: на Сенную площадь, где возле стихийного мемориала из цветов и свечей уже сутки дежурили телевизионщики, с воем сирен выехала колонна пожарных и полицейских машин. Вокруг сразу же собралась толпа. 

© РИА Новости. Сергей Лютых
Площадь перед станцией метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге

"Сидел на платформе в наушниках: слушал Rammstein, ждал девушку. Тут ко мне подошел полицейский, крикнул что-то, — рассказал РИА Новости юный петербуржец Андрей Каратаев. — Я поднял голову и увидел пожарных. Люди побежали к эскалатору. Одна пожилая женщина так встревожилась, что меня обогнала, хотя я двигался очень быстро".

В день теракта Андрей был на тренировке. Там он и узнал о трагедии. Дальше пошли звонки от родственников и друзей: "С тобой все в порядке?". Домой парня на машине подвез тренер.

"Неконтролируемая машина"

По городу расходятся слухи о возможных причинах, неизвестных пока организаторах теракта и их целях. Среди молодежи, собравшейся у стихийного мемориала возле станции "Технологический институт" вечером, 4 апреля, были те, кто считает, что смертник Акбаржон Джалилов действовал сознательно против них — студентов. Поэтому выбрал эту станцию и время, когда взрослые еще на работе.

"Из нашей параллели мальчик погиб и еще девочка из его группы пострадала. Они ехали на занятия и должны были выйти на "Техноложке" (станция "Технологический институт". — Прим. ред.). Еще одна моя знакомая по эскалатору поднималась, когда произошел взрыв, и там началась давка, — рассказывает студентка Екатерина. — У нас занятия в три часа дня начинаются. Я живу на "Петроградке", в два часа выхожу из дома и через полчаса, в 14:30, уже на "Техноложке". Как раз во взорванном поезде должна была ехать. Но в этот день почему-то решила добраться на такси".

© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Эвакуация пострадавших в результате взрыва со станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге

О происшедшей трагедии девушка узнала уже в институте. Занятия в учебном заведении не отменили. "Мы контрольную даже писали, — отмечает Катя. — Нас никто домой не отпустил. В других каких-то вузах, насколько я знаю, отменили занятия на два дня, а у нас нет".

Цветы и свечи в память о погибших во время взрыва у станции Сенная площадь в Петербурге
© РИА Новости. Кирилл Чулков
При взрыве в Петербурге пострадали трое иностранцев

Девушка уверена, что погибших было больше, чем 14. И основной целью террориста, по ее словам, были именно студенты.

Согласно данным городского главка МЧС (на полдень 4 апреля), 19 из 46 пострадавших, находящихся в больнице, — юноши и девушки 22-х лет и младше. Среди десятерых из четырнадцати погибших, чьи имена опубликованы на сайте СКР, в той же возрастной категории четверо.

"Я считаю, что это чистая случайность. Очень горько, что в числе погибших много молодых людей, — рассказал РИА Новости другой студент Технологического института Александр Булеков. — Как мы все знаем, терроризм — неконтролируемая машина, и она работает против всех. В моем вузе все ошарашены случившимся, но мало кто думает о целенаправленных действиях против студентов".

Не разделяет версию о намеренном теракте в отношении молодежи и декан инженерно-технологического факультета этого института Андрей Мазур. "Скорее всего, это все-таки такое стечение обстоятельств. Наверное, было удобнее произвести это действие в такое время", — сказал он РИА Новости.

Траур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
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Свободный вход

В двух сотнях метрах от Мариинской больницы Невский проспект. Это место, по мнению петербуржцев, живет отдельно от остального города. И в этот день тротуары проспекта были запружены гуляющей публикой. Не видно только уличных музыкантов. Их не было, несмотря на прекрасную теплую погоду. На Дворцовой площади фотографируются улыбающиеся туристы. Траур здесь отмечен лишь приспущенным знаменем над Зимним дворцом.

В Эрмитаже 4 апреля, по словам работницы музея, было ощутимо меньше школьных групп. В остальном никакой разницы с теми днями, что предшествовали взрыву. Усиленных мер безопасности здесь также незаметно. В 17 часов 50 минут корреспондент РИА Новости свободно зашел в здание, ни встретив никакой охраны вообще.

© РИА Новости. Сергей Лютых
Флаг приспущен над Зимнем дворцом в Санкт-Петербурге

 

 

 

 

 


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