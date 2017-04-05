Соколов наградил сотрудников метро Петербурга за их действия после взрыва

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов наградил трёх сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга нагрудным знаком "Почетный работник транспорта РФ" за их действия после взрыва, переедает корреспондент РИА Новости.

Награды Соколов вручил на итоговой коллегии Минтранса РФ в среду.

"Сегодня мы почтили память погибших 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга. Этих жертв могло быть и больше, если бы не мужество и самоотверженность наших коллег. Это дежурный по станции Шмелева Нина Сергеевна, которая в числе первых пришла на помощь пассажирам при высадке из поврежденного поезда и грамотно организовала эвакуацию пассажиров со станции. Это машинист первого класса электродепо "Выборгское" Каверин Александр Леонтьевич, который вывел поврежденный взрывом состав из задымленного тоннеля на станцию "Технологический институт", и тем самым спас жизни сотен людей", — сообщил Соколов.

"Это инспектор по станциям службы контроля на метрополитене Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Петербургский метрополитен" Сибирских Альберт Владимирович, который обнаружил взрывное устройство на станции "Площадь Восстания" и дал своевременный сигнал к закрытию станции для пассажиров, избежав тем самым новой трагедии", — сказал Соколов.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.