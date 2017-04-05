Совфед поддержит идею проверки паспортных данных пользователей интернета

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Совете Федерации готовы поддержать инициативу, предусматривающую обязательную проверку паспортных данных всех пользователей сети интернет; как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Александров, о нарушении конституционных прав граждан здесь речь не идёт, а реализация инициативы позволит решить вопрос с анонимной клеветой в интернете.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров сообщил РИА Новости, что разработал федеральный законопроект, предполагающий запрет пользования социальными сетями для детей, чей возраст не достиг 14 лет. Документ также подразумевает правила, по которым при регистрации владелец сервиса будет обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. В случае нарушения этого требования он будет обязан выплатить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

"Текст такого законопроекта необходимо тщательно проработать с обсуждением на экспертном уровне, но сама идея хорошая, я бы ее поддержал", — сказал Александров.

Как отметил сенатор, обязательная проверка паспортных данных не нарушит конституционные права граждан, однако поможет навести порядок в "столь специфической форме общения", как интернет.

"У нас здесь очень часто путают понятия. Одно дело, когда человек пишет письмо другому, другое дело, когда он обклеивает весь город листовками, понимаете? В интернете сплошь и рядом встречаются клевета и анонимные оскорбления, однако сейчас это вопрос никак не урегулирован", — подчеркнул он.

По мнению Александрова, принятие подобного законопроекта повысило бы персональную ответственность каждого пользователя интернета. "Пишешь что-то, так отвечай за свои слова, за свои действия. Но сейчас такой ответственности нет, поэтому надо наводить порядок", — полагает он.