Совфед поддержит идею проверки паспортных данных пользователей интернета

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Совете Федерации готовы поддержать инициативу, предусматривающую обязательную проверку паспортных данных всех пользователей сети интернет; как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Александров, о нарушении конституционных прав граждан здесь речь не идёт, а реализация инициативы позволит решить вопрос с анонимной клеветой в интернете.
"Текст такого законопроекта необходимо тщательно проработать с обсуждением на экспертном уровне, но сама идея хорошая, я бы ее поддержал", — сказал Александров.
"У нас здесь очень часто путают понятия. Одно дело, когда человек пишет письмо другому, другое дело, когда он обклеивает весь город листовками, понимаете? В интернете сплошь и рядом встречаются клевета и анонимные оскорбления, однако сейчас это вопрос никак не урегулирован", — подчеркнул он.
По мнению Александрова, принятие подобного законопроекта повысило бы персональную ответственность каждого пользователя интернета. "Пишешь что-то, так отвечай за свои слова, за свои действия. Но сейчас такой ответственности нет, поэтому надо наводить порядок", — полагает он.