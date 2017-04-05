Эсеры предлагают вернуться к идее смертной казни для террористов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов снова напомнил об идее своей партии ввести смертную казнь для террористов и их пособников.
"Еще раз хочу напомнить о нашей инициативе годичной давности: мы предлагаем внести изменения в Уголовный кодекс, и в качестве исключительной меры наказания для террористов и их пособников, которые совершили террористический акт, в котором погибли два и более человек, ввести смертную казнь", — заявил Миронов журналистам.
"Мы считаем эту меру сегодня, в состоянии войны реальной против мирового терроризма, необходимой и обязательной", — добавил он.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь заявил, что смертная казнь никогда не будет восстановлена, так как сегодня теракты чаще всего совершают смертники, и их не страшит угроза смертной казни.
Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>