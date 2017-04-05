ГД получает от иностранных коллег соболезнования после взрыва в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (405)

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Руководство зарубежных парламентов и международных парламентских организаций выражают соболезнования в связи с трагедией в Санкт-Петербурге, где в результате взрыва в метро 3 апреля погибли 14 человек, заявил в среду на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В Госдуму поступают соболезнования руководства зарубежных парламентов и международных парламентских организаций. Так, соболезнования направили руководитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (Педро) Аграмунт, слова сочувствия и осуждения террористических актов выразила председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ госпожа (Кристине) Муттонен", — сказал Володин.

Он также отметил, что на проходящей в Дакке 136-й Ассамблее межпарламентского союза, в работе которого принимает участие делегация Федерального собрания РФ, была объявлена минута молчания в связи с трагедией в Санкт-Петербурге.

"Пришли соболезнования от Парламентской ассамблеи Средиземноморья, Международной ассамблеи православия и парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, а также соболезнования от председателей парламентов многих стран, от наших коллег", — добавил Володин.

Третьего апреля а перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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