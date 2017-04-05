США
5.045 апреля09:13МСК
USD56.56+0.42
EUR60.24+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Половина россиян считает нужным ответить Киеву на санкции против банков

Сюжет:
Ситуация с "дочками" российских банков на Украине (97)
08:1805.04.2017
(обновлено: 09:06 05.04.2017)
06293
Рабочий очищает фасад центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве от листовок
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Половина россиян считает нужным предпринять ответные шаги после введения на Украине санкций в отношении банков, из них каждый пятый предлагает ввести ответные санкции, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участники акции украинских националистов за закрытие российских банков в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Вам же хуже: санкции против российских банков могут навредить самой Украине

С 23 марта Киев на год ввел санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запретили любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе материнских структур.

Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян (54%) затруднились предположить, чего хотят добиться санкциями киевские власти. Десятая часть респондентов (10%) полагают, что Украина стремится еще больше обострить отношения с Москвой, отмечают социологи.

Акции радикалов у российских банков в Киеве
Представители радикальной националистической организации Национальный корпус, созданный на базе батальона Азов во время акции протеста у филиала Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Представители радикальной организации "Национальный корпус" уже три дня пикетируют филиалы российских банков в Киеве.
Представители радикальной националистической организации Национальный корпус, созданный на базе батальона Азов во время акции протеста у филиала Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Акции протеста были организованы у центральных офисов "дочек" Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-банка, ВТБ банка и Проминвест банка.
Представители радикальной националистической организации Национальный корпус, созданный на базе батальона Азов во время акции протеста у филиала Проминвестбанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Радикалы разлили у входов в банки красную краску на импровизированной карте Украины.
Представители радикальной националистической организации Национальный корпус, созданный на базе батальона Азов во время акции протеста у филиала Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Некоторые радикалы были одеты в ватники, держали в руках балалайки и автоматы.
Представители радикальной националистической организации Национальный корпус во время акции протеста у филиала Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Они также обклеили фасады офисов листовками, на которых было написано, что банк будет закрыт.
Представители радикальной националистической организации Национальный корпус, созданный на базе батальона Азов во время акции протеста у филиала Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Радикалы потребовали от президента Украины Петра Порошенко арестовать главу Нацбанка Валерию Гонтареву, которая, согласно их заявлению, содействует работе российских банков на Украине, а сами финучреждения — закрыть.
Представители радикальной националистической организации Национальный корпус во время акции протеста у филиала Проминвестбанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
В акции приняли участие около 100 человек.
Представители радикальной националистической организации Национальный корпус во время акции протеста у филиала Проминвестбанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
В Сбербанке и БМ-Банке пояснили, что во время проведения радикалами акций им пришлось приостановить работу пикетируемых офисов.
Представитель и сотрудники охраны радикальной националистической организации Национальный корпус во время акции протеста у филиала Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Представители "Национального корпуса" заявили, что планируют продолжать пикетировать офисы российских банков в Киеве.
/

Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Украинский эксперт прокомментировал ограничение денежных переводов из РФ
Чуть меньше россиян видят в этом шаге попытку навредить России (об этом сказали 8% участников опроса), стремление развязать войну (6%) или желание оставить деньги на Украине (5%).

По данным ВЦИОМ, ровно половина наших сограждан (50%) считает нужным предпринять определенные ответные шаги. В числе возможных мер респонденты чаще всего называют санкции (21% от числа тех, кто считает нужным отреагировать на это решение).

Активы российских банков на Украине
Активы российских банков на Украине

В то же время каждый десятый (10%) среди тех, кто говорит о необходимости ответных мер, полагает, что они должны заключаться в переговорах с Киевом. Реже звучат предложения вывести филиалы российских банков из Украины (5%), закрыть границу (3%), прекратить поставки газа (2%).

Каждый десятый участник опроса (10%) затруднился высказать мнение о необходимости российского ответа на украинские санкции. Еще 40% россиян не видят необходимости как-либо реагировать на решение Киева. Чаще этой позиции придерживаются молодые люди 18-24 лет (58%), респонденты с неполным средним образованием (57%) и сторонники ЛДПР (58%), уточнили социологи.

"Трещина в отношениях между Украиной и Россией все больше, а восприятие россиянами действий украинских властей – все негативней. Свидетельство тому – доминирование запроса на ответные санкции. Примечательно, что негативные оценки становятся отчетливо мотивированными, а значит, и устойчивыми. Иначе говоря, россияне выступают за прагматизм и соблюдение национальных интересов и все меньше и меньше верят в здравомыслие украинского руководства", — отметил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводили 22-23 марта 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов; метод опроса – телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена