Половина россиян считает нужным ответить Киеву на санкции против банков

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Половина россиян считает нужным предпринять ответные шаги после введения на Украине санкций в отношении банков, из них каждый пятый предлагает ввести ответные санкции, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С 23 марта Киев на год ввел санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запретили любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе материнских структур.

Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян (54%) затруднились предположить, чего хотят добиться санкциями киевские власти. Десятая часть респондентов (10%) полагают, что Украина стремится еще больше обострить отношения с Москвой, отмечают социологи.

Чуть меньше россиян видят в этом шаге попытку навредить России (об этом сказали 8% участников опроса), стремление развязать войну (6%) или желание оставить деньги на Украине (5%).

По данным ВЦИОМ, ровно половина наших сограждан (50%) считает нужным предпринять определенные ответные шаги. В числе возможных мер респонденты чаще всего называют санкции (21% от числа тех, кто считает нужным отреагировать на это решение).

В то же время каждый десятый (10%) среди тех, кто говорит о необходимости ответных мер, полагает, что они должны заключаться в переговорах с Киевом. Реже звучат предложения вывести филиалы российских банков из Украины (5%), закрыть границу (3%), прекратить поставки газа (2%).

Каждый десятый участник опроса (10%) затруднился высказать мнение о необходимости российского ответа на украинские санкции. Еще 40% россиян не видят необходимости как-либо реагировать на решение Киева. Чаще этой позиции придерживаются молодые люди 18-24 лет (58%), респонденты с неполным средним образованием (57%) и сторонники ЛДПР (58%), уточнили социологи.

"Трещина в отношениях между Украиной и Россией все больше, а восприятие россиянами действий украинских властей – все негативней. Свидетельство тому – доминирование запроса на ответные санкции. Примечательно, что негативные оценки становятся отчетливо мотивированными, а значит, и устойчивыми. Иначе говоря, россияне выступают за прагматизм и соблюдение национальных интересов и все меньше и меньше верят в здравомыслие украинского руководства", — отметил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводили 22-23 марта 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов; метод опроса – телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.