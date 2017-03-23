Нацбанк Украины ввел санкции против "дочек" российских банков

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Постановление Национального банка Украины, вводящее санкции к "дочкам" российских банков, вступает в силу, сообщается на сайте регулятора.

"Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур", — говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

Новый документ расширяет первое постановление от 1 октября 2015 года. Кроме того, для украинских банков вводят запрет проводить операции с госбанками, которые могут способствовать избеганию санкций или способствуют их нарушению. В том числе запрещается прямое или опосредованное осуществление любых активных операций; выплата дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов/депозитов, денежных средств с корреспондентских счетов, субординированного долга; распределение прибыли; распределение капитала.

Вместе с тем санкции не касаются проведения подсанкционными банками расчетов, инициаторами которых выступают клиенты этих банков и следствием которых являются нарушения запретов.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении в отношении пяти структур российских госбанков санкций сроком на год. Санкции касаются всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.