Когда лучше молчать: реакция соцсетей на теракт в Санкт-Петербурге

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

События, подобные теракту в Санкт-Петербурге, вызывают настоящие, самые разные эмоции: от сострадания и солидарности до злорадства и глумления. Со всех концов России, из многих других стран летели слова сочувствия и скорби по погибшим в петербургском метро.

Черный день.((Но Ленинград, и не через такое (увы!(() проходил. Он, конечно, останется собой, смелым и красивым. Просто сегодня вот так…( — Василий Уткин (@radioutkin) April 3, 2017

А сами жители Северной столицы поддерживали друг друга, помогая незнакомым людям, своим землякам. Некоторые питерские таксисты в день теракта работали бесплатно, жители центральных кварталов предлагали ночлег и ужин тем, кто не смог выехать домой из-за транспортного коллапса.

Водители через соцсети сообщали, сколько у них свободных мест в машине и куда они могут отвезти попутчиков, используя специальные хештеги — например, #домой и #СанктПетербург.

Этими же, ставшими популярными, хештегами пользовались и рекламщики — для продвижения товаров и услуг. В семье не без уродов, конечно.

Иногда лучше молчать, чем говорить



По поводу теракта в Санкт-Петербурге поспешили высказаться многие. Обсуждали и то, что в этот день в Северной столице находился Владимир Путин.

И то, как быстро он на все отреагировал, приехал или нет на место трагедии. Еще не приехал — "ага, всё понятно", уже приехал — "ну вот, наверное, весь город опять перекрыли".

Каждый искал в событии то, что совпадало с его собственным отношением, например к российским властям.

Когда государство бросает все силы на борьбу с оппозицией, то тут уже не до профилактики терроризма pic.twitter.com/eClC3luXv7 — Сергей Митрохин (@mitrokhin) April 3, 2017

Член Политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин написал, что когда государство борется с оппозицией, ему уже якобы некогда бороться с террористами.

После взрывов в питерском метро линия поведения власти в отношении любых массовых акций предопределена. Думаю, в других отношениях тоже. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) April 3, 2017

А оппозиционный политик Дмитрий Гудков после этого своего твита пояснил, что он "процитировал твит Валерия Соловья, только сейчас заметив, что не указал авторство" (Валерий Соловей, которого цитировал Дмитрий Гудков, — доктор исторических наук, профессор МГИМО).



В дни трагедий любое неосторожное слово, брошенное в интернет политиками, известными людьми или популярными блогерами, рассматривают словно под лупой, комментируют с особым рвением, если не остервенением.

Кто-то может весь год писать яркие или провокационные тексты и реплики, но вдруг становится бурно обсуждаемым и осуждаемым персонажем даже на федеральных телеканалах, например из-за неуместного твита.

Когда первое слово хуже второго

"А потому что Исакий не надо было трогать", — написал блогер и писатель Олег Кашин в своем твиттере, и реакция на него с вирусной скоростью заполонила соцсети и СМИ. Похожая история, кстати, была с отзывами на высказывания журналистов Аркадия Бабченко и Божены Рынски после крушения Ту-154 в Черном море (твит Кашина, впрочем, на их фоне кажется даже безобидным).

Фраза про Исаакиевский собор многим показалась как минимум неуместной. Олег Кашин извинился перед теми, кого его слова могли оскорбить.

"Слова "хайп" в моем лексиконе нет, мотивации вроде "вот я сейчас что-то шокирующее скажу и стану популярным" тоже нет, — сказал Олег Кашин в интервью РИА Новости. — Если обиделись те, кого я не хотел обижать, значит, я неправ. Простите меня, пожалуйста. Без этого твита действительно можно было обойтись".

Музыканту Андрею Макаревичу также пришлось пояснять свои слова (по поводу возможной отмены его концерта 3 апреля): "Я не думаю, что будет отмена. Траур же не объявили".

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На своей страничке в Facebook он написал во вторник: "Мы начали концерт с минуты молчания, и вообще никакого веселья программа "Идиш-джаз" в себе не несет… Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили".

Ужасная новость из Питера… Искренние соболезнования семьям погибшим от взрыва в метро! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) April 3, 2017

И еще об одном широко обсуждаемом посте в соцсетях. После того как лидер украинской рок-группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук выразил соболезнования семьям погибших в теракте, да еще и на русском языке, в его твиттере появились предсказуемые оскорбления от некоторых украинских пользователей (приводить их мы не будем, конечно, — там местами просто мрак).

Ненавистнические комментарии "сетевых животных" и так льются непрерывными вонючими, извините, струями — по поводу и без. А уж такой трагический случай, как теракт в Санкт-Петербурге, для украинских хейтеров — мегаповод поглумиться.

Конечно, отдельные выпады истеричных пользователей не предполагают, что такова позиция всех украинцев. К посольству России на Украине несут цветы в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. Как передает "112 Украина", люди оставляют у посольства лампадки, цветы, записки, игрушки.

"На некоторых записках говорится о том, что Украина скорбит вместе с Россией, на другой на французском языке говорится: "Франция вместе с Россией"", — отмечает корреспондент телеканала.

Цветы, российские флаги и погасшие огни

Во вторник стало известно, что в центре Мадрида вывесили российский флаг в память о жертвах теракта в Петербурге.

Цветы у российских посольств появились в Минске, Берлине, Лондоне, Вене и других европейских столицах.

Также сообщалось, что здание мэрии Тель-Авива подсветили в цвета российского флага.

"В Тель-Авиве мы, как никто, понимаем, что такое террор, — сказала РИА Новости советник мэра Илана Михаэли. — Мы хотим поддержать в этот трудный час всех петербуржцев и сказать им: "Мы — с вами"".

А вот Бранденбургские ворота в центре Берлина не будут подсвечены в цвета российского триколора. "Санкт-Петербург не является городом-партнером Берлина", — объяснил представитель сената столицы ФРГ, уточнив, что отклониться от этого правила можно только "в особых случаях".

Многих российских пользователей соцсетей это возмутило, а, к примеру, собственный корреспондент ВГТРК в Германии Михаил Антонов призвал бургомистра Берлина Михаэля Мюллера пересмотреть решение.

Ранее ворота подсвечивали в цвета национальных флагов пострадавших стран после терактов в Париже, Брюсселе, Стамбуле, Лондоне, связанных с Берлином официальным партнерством, а также в Ницце и Иерусалиме.

Видимо, для немцев теракт в Санкт-Петербурге — все-таки не "особый случай". Во Франции же думают иначе.

Огни на Эйфелевой башне в Париже погаснут в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом во вторник сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

"Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. Мы вместе", — написала Идальго на своей странице в Twitter.