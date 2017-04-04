Когда лучше молчать: реакция соцсетей на теракт в Санкт-Петербурге

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"
События, подобные теракту в Санкт-Петербурге, вызывают настоящие, самые разные эмоции: от сострадания и солидарности до злорадства и глумления. Со всех концов России, из многих других стран летели слова сочувствия и скорби по погибшим в петербургском метро.
Черный день.((Но Ленинград, и не через такое (увы!(() проходил. Он, конечно, останется собой, смелым и красивым. Просто сегодня вот так…(— Василий Уткин (@radioutkin) April 3, 2017
А сами жители Северной столицы поддерживали друг друга, помогая незнакомым людям, своим землякам. Некоторые питерские таксисты в день теракта работали бесплатно, жители центральных кварталов предлагали ночлег и ужин тем, кто не смог выехать домой из-за транспортного коллапса.
Водители через соцсети сообщали, сколько у них свободных мест в машине и куда они могут отвезти попутчиков, используя специальные хештеги — например, #домой и #СанктПетербург.
До слез. Когда действительно гордишься людьми. 🙏🏻 #PrayForSaintPetersburg #PrayForRussia #домой pic.twitter.com/QFB1gcNG3K— || Freedom || (@MeValeriia) April 3, 2017
Этими же, ставшими популярными, хештегами пользовались и рекламщики — для продвижения товаров и услуг. В семье не без уродов, конечно.
Иногда лучше молчать, чем говорить
По поводу теракта в Санкт-Петербурге поспешили высказаться многие. Обсуждали и то, что в этот день в Северной столице находился Владимир Путин.
И то, как быстро он на все отреагировал, приехал или нет на место трагедии. Еще не приехал — "ага, всё понятно", уже приехал — "ну вот, наверное, весь город опять перекрыли".
Каждый искал в событии то, что совпадало с его собственным отношением, например к российским властям.
Когда государство бросает все силы на борьбу с оппозицией, то тут уже не до профилактики терроризма pic.twitter.com/eClC3luXv7— Сергей Митрохин (@mitrokhin) April 3, 2017
Член Политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин написал, что когда государство борется с оппозицией, ему уже якобы некогда бороться с террористами.
После взрывов в питерском метро линия поведения власти в отношении любых массовых акций предопределена. Думаю, в других отношениях тоже.— Дмитрий Гудков (@gudkovd) April 3, 2017
А оппозиционный политик Дмитрий Гудков после этого своего твита пояснил, что он "процитировал твит Валерия Соловья, только сейчас заметив, что не указал авторство" (Валерий Соловей, которого цитировал Дмитрий Гудков, — доктор исторических наук, профессор МГИМО).
Кто-то может весь год писать яркие или провокационные тексты и реплики, но вдруг становится бурно обсуждаемым и осуждаемым персонажем даже на федеральных телеканалах, например из-за неуместного твита.
Когда первое слово хуже второго
Фраза про Исаакиевский собор многим показалась как минимум неуместной. Олег Кашин извинился перед теми, кого его слова могли оскорбить.
"Слова "хайп" в моем лексиконе нет, мотивации вроде "вот я сейчас что-то шокирующее скажу и стану популярным" тоже нет, — сказал Олег Кашин в интервью РИА Новости. — Если обиделись те, кого я не хотел обижать, значит, я неправ. Простите меня, пожалуйста. Без этого твита действительно можно было обойтись".
Музыканту Андрею Макаревичу также пришлось пояснять свои слова (по поводу возможной отмены его концерта 3 апреля): "Я не думаю, что будет отмена. Траур же не объявили".
На своей страничке в Facebook он написал во вторник: "Мы начали концерт с минуты молчания, и вообще никакого веселья программа "Идиш-джаз" в себе не несет… Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили".
Ужасная новость из Питера… Искренние соболезнования семьям погибшим от взрыва в метро!— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) April 3, 2017
И еще об одном широко обсуждаемом посте в соцсетях. После того как лидер украинской рок-группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук выразил соболезнования семьям погибших в теракте, да еще и на русском языке, в его твиттере появились предсказуемые оскорбления от некоторых украинских пользователей (приводить их мы не будем, конечно, — там местами просто мрак).
Ненавистнические комментарии "сетевых животных" и так льются непрерывными вонючими, извините, струями — по поводу и без. А уж такой трагический случай, как теракт в Санкт-Петербурге, для украинских хейтеров — мегаповод поглумиться.
"На некоторых записках говорится о том, что Украина скорбит вместе с Россией, на другой на французском языке говорится: "Франция вместе с Россией"", — отмечает корреспондент телеканала.
Цветы, российские флаги и погасшие огни
Во вторник стало известно, что в центре Мадрида вывесили российский флаг в память о жертвах теракта в Петербурге.
Цветы у российских посольств появились в Минске, Берлине, Лондоне, Вене и других европейских столицах.
Также сообщалось, что здание мэрии Тель-Авива подсветили в цвета российского флага.
"В Тель-Авиве мы, как никто, понимаем, что такое террор, — сказала РИА Новости советник мэра Илана Михаэли. — Мы хотим поддержать в этот трудный час всех петербуржцев и сказать им: "Мы — с вами"".
А вот Бранденбургские ворота в центре Берлина не будут подсвечены в цвета российского триколора. "Санкт-Петербург не является городом-партнером Берлина", — объяснил представитель сената столицы ФРГ, уточнив, что отклониться от этого правила можно только "в особых случаях".
Многих российских пользователей соцсетей это возмутило, а, к примеру, собственный корреспондент ВГТРК в Германии Михаил Антонов призвал бургомистра Берлина Михаэля Мюллера пересмотреть решение.
Ранее ворота подсвечивали в цвета национальных флагов пострадавших стран после терактов в Париже, Брюсселе, Стамбуле, Лондоне, связанных с Берлином официальным партнерством, а также в Ницце и Иерусалиме.
Видимо, для немцев теракт в Санкт-Петербурге — все-таки не "особый случай". Во Франции же думают иначе.
Огни на Эйфелевой башне в Париже погаснут в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом во вторник сообщила мэр Парижа Анн Идальго.
Ce soir, à minuit, #Paris éteindra @LaTourEiffel en hommage aux victimes de l’attentat de #SaintPetersbourg. #NousSommesUnis pic.twitter.com/kxq28wOIoo— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 4, 2017
"Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. Мы вместе", — написала Идальго на своей странице в Twitter.