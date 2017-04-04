США
4.044 апреля21:05МСК
USD56.56+0.42
EUR60.24+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Когда лучше молчать: реакция соцсетей на теракт в Санкт-Петербурге

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (382)
20:5604.04.2017
(обновлено: 20:57 04.04.2017)
01280
Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

События, подобные теракту в Санкт-Петербурге, вызывают настоящие, самые разные эмоции: от сострадания и солидарности до злорадства и глумления. Со всех концов России, из многих других стран летели слова сочувствия и скорби по погибшим в петербургском метро.

А сами жители Северной столицы поддерживали друг друга, помогая незнакомым людям, своим землякам. Некоторые питерские таксисты в день теракта работали бесплатно, жители центральных кварталов предлагали ночлег и ужин тем, кто не смог выехать домой из-за транспортного коллапса.

Водители через соцсети сообщали, сколько у них свободных мест в машине и куда они могут отвезти попутчиков, используя специальные хештеги — например, #домой и #СанктПетербург.

Этими же, ставшими популярными, хештегами пользовались и рекламщики — для продвижения товаров и услуг. В семье не без уродов, конечно.

Иногда лучше молчать, чем говорить

По поводу теракта в Санкт-Петербурге поспешили высказаться многие. Обсуждали и то, что в этот день в Северной столице находился Владимир Путин.

© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге

И то, как быстро он на все отреагировал, приехал или нет на место трагедии. Еще не приехал — "ага, всё понятно", уже приехал — "ну вот, наверное, весь город опять перекрыли".

Каждый искал в событии то, что совпадало с его собственным отношением, например к российским властям.

Член Политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин написал, что когда государство борется с оппозицией, ему уже якобы некогда бороться с террористами.

А оппозиционный политик Дмитрий Гудков после этого своего твита пояснил, что он "процитировал твит Валерия Соловья, только сейчас заметив, что не указал авторство" (Валерий Соловей, которого цитировал Дмитрий Гудков, — доктор исторических наук, профессор МГИМО).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге
В дни трагедий любое неосторожное слово, брошенное в интернет политиками, известными людьми или популярными блогерами, рассматривают словно под лупой, комментируют с особым рвением, если не остервенением.

Кто-то может весь год писать яркие или провокационные тексты и реплики, но вдруг становится бурно обсуждаемым и осуждаемым персонажем даже на федеральных телеканалах, например из-за неуместного твита.

Когда первое слово хуже второго

Взрывы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Твит Кашина о трагедии в Петербурге возмутил соцсети
"А потому что Исакий не надо было трогать", — написал блогер и писатель Олег Кашин в своем твиттере, и реакция на него с вирусной скоростью заполонила соцсети и СМИ. Похожая история, кстати, была с отзывами на высказывания журналистов Аркадия Бабченко и Божены Рынски после крушения Ту-154 в Черном море (твит Кашина, впрочем, на их фоне кажется даже безобидным).

Фраза про Исаакиевский собор многим показалась как минимум неуместной. Олег Кашин извинился перед теми, кого его слова могли оскорбить.

"Слова "хайп" в моем лексиконе нет, мотивации вроде "вот я сейчас что-то шокирующее скажу и стану популярным" тоже нет, — сказал Олег Кашин в интервью РИА Новости. — Если обиделись те, кого я не хотел обижать, значит, я неправ. Простите меня, пожалуйста. Без этого твита действительно можно было обойтись".

Музыканту Андрею Макаревичу также пришлось пояснять свои слова (по поводу возможной отмены его концерта 3 апреля): "Я не думаю, что будет отмена. Траур же не объявили".

На своей страничке в Facebook он написал во вторник: "Мы начали концерт с минуты молчания, и вообще никакого веселья программа "Идиш-джаз" в себе не несет… Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили".

И еще об одном широко обсуждаемом посте в соцсетях. После того как лидер украинской рок-группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук выразил соболезнования семьям погибших в теракте, да еще и на русском языке, в его твиттере появились предсказуемые оскорбления от некоторых украинских пользователей (приводить их мы не будем, конечно, — там местами просто мрак).

Ненавистнические комментарии "сетевых животных" и так льются непрерывными вонючими, извините, струями — по поводу и без. А уж такой трагический случай, как теракт в Санкт-Петербурге, для украинских хейтеров — мегаповод поглумиться. 

Цветы и свечи в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Генконсулы европейских стран возложили цветы у метро в Петербурге
Конечно, отдельные выпады истеричных пользователей не предполагают, что такова позиция всех украинцев. К посольству России на Украине несут цветы в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. Как передает "112 Украина", люди оставляют у посольства лампадки, цветы, записки, игрушки.

"На некоторых записках говорится о том, что Украина скорбит вместе с Россией, на другой на французском языке говорится: "Франция вместе с Россией"", — отмечает корреспондент телеканала.

Цветы, российские флаги и погасшие огни

Во вторник стало известно, что в центре Мадрида вывесили российский флаг в память о жертвах теракта в Петербурге.

Цветы у российских посольств появились в Минске, Берлине, Лондоне, Вене и других европейских столицах.

Мэрия Тель-Авива в цветах российского флага в знак солидарности с Петербургом
© РИА Новости. Артур Габдрахманов
Мэрия Тель-Авива в знак солидарности окрасилась в цвета российского флага

Также сообщалось, что здание мэрии Тель-Авива подсветили в цвета российского флага.

"В Тель-Авиве мы, как никто, понимаем, что такое террор, — сказала РИА Новости советник мэра Илана Михаэли. — Мы хотим поддержать в этот трудный час всех петербуржцев и сказать им: "Мы — с вами"".

А вот Бранденбургские ворота в центре Берлина не будут подсвечены в цвета российского триколора. "Санкт-Петербург не является городом-партнером Берлина", — объяснил представитель сената столицы ФРГ, уточнив, что отклониться от этого правила можно только "в особых случаях".

Многих российских пользователей соцсетей это возмутило, а, к примеру, собственный корреспондент ВГТРК в Германии Михаил Антонов призвал бургомистра Берлина Михаэля Мюллера пересмотреть  решение.

Ранее ворота подсвечивали в цвета национальных флагов пострадавших стран после терактов в Париже, Брюсселе, Стамбуле, Лондоне, связанных с Берлином официальным партнерством, а также в Ницце и Иерусалиме.

Видимо, для немцев теракт в Санкт-Петербурге — все-таки не "особый случай". Во Франции же думают иначе.

Огни на Эйфелевой башне в Париже погаснут в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом во вторник сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

"Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. Мы вместе", — написала Идальго на своей странице в Twitter.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена