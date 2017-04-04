Петербургская полиция отпустила после беседы мнимого террориста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э") ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отпустил после объяснений Андрея (Ильяса) Никитина, фотографии которого как вероятного участника теракта были размещены в СМИ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В понедельник в СМИ появились фотографии Андрея (Ильяса) Никитина с сообщениями о том, что он входил в метро на станции "Петроградская" за 20 минут до взрыва.

"Он увидел свои фотографии в интернете и сам пришел в полицию. Сотрудники Центра "Э" после беседы отпустили его. Характерно, что на распространённом полицейскими фото он сидит без наручников", — сказал собеседник агентства.

В интервью информационному агентству IslamNews Никитин отметил хорошую работу спецслужб и полиции и рассказал, что после дачи объяснений он вылетел в Москву. Издание сообщает, что Никитин родом из Башкортостана, окончил Рязанское военное училище, служил в Чечне, в настоящее время работает дальнобойщиком, и отмечает, что Никитин носит "характерную для мусульман" одежду и бороду.

В пресс-службе регионального ГУМВД от комментариев отказались.