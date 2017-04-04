Функции секретаря Общественной палаты перешли к заму Бречалова Бочарову

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Функции секретаря Общественной палаты (ОП) РФ переходят к герою России, президенту благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий "Солдаты XXI века против войн" Вячеславу Бочарову после назначения экс-секретаря палаты Александра Бречалова на должность исполняющего обязанности главы Удмуртии, заявили в пресс-службе ОП РФ.

"Секретарь Общественный палаты не может совмещать этот пост с государственной должностью. Сейчас все функции секретаря ОП РФ переходят его первому заместителю Вячеславу Бочарову", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.

Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Александра Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарки. После того, как было возбуждено уголовное дело, президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской республики", отрешив Соловьева от должности в связи с утратой доверия.

О случаях отрешения глав регионов от должности в связи с утратой доверия читайте в справке >>