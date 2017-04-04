Утратил доверие: подозреваемый во взятках глава Удмуртии лишился поста

УФА, 4 апр – РИА Новости. Во вторник утром Удмуртия лишилась своего губернатора Александра Соловьева, который руководил регионом с 2014 года. События, приведшие к этому, развивались стремительно: утром стало известно о задержании Соловьева по подозрению во взятках на 140 миллионов рублей, а уже в обед президент России Владимир Путин отрешил его от должности в связи с утратой доверия.

Нет на рабочем месте. Задержан.

Еще около 8.40 мск в администрации главы Удмуртии лишь констатировали отсутствие Александра Соловьева на работе и заявляли, что вместо него совещание проведет премьер.

Но спустя примерно полчаса официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что Соловьев подозревается в получении взяток на 140 миллионов рублей и доставлен в Москву для проведения следственных действий, в ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение, после чего обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

"В отношении главы Удмуртской республики Александра Соловьева возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Факты преступных действий выявлены Следственным комитетом совместно с оперативными службами ФСБ России", — сказала Петренко.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации на 2,7 миллиона рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Подробнее о биографии Александра Соловьева читайте в справке >>

"Неожиданно и неприятно"

"Для меня это (задержание – ред.) стало неожиданностью. Ряд губернаторов в последнее время сменили работу, но чтобы так… Неприятно и за него, и за республику", — заявил РИА Новости сенатор от Удмуртии, экс-глава республики Александр Волков.

С ним согласен и первый секретарь регионального отделения КПРФ Владимир Бодров, указавший на возможность снижения инвестпривлекательности региона в связи с произошедшим.

"В первую очередь неприятно всем жителям Удмуртии. В прошлом году следствие занялось заместителем министра по дорожному хозяйству, несколько глав муниципалитетов задержаны. И у всех складывается впечатление, что наш регион неблагополучный. О какой инвестиционной привлекательности республики после этого можно говорить? Неприятные чувства сейчас испытывают все жители, но, видимо, для задержания главы были предпосылки", — сказал Бодров агентству.

"Единая Россия" приостановила членство Соловьева в партии из-за ведения уголовного дела.

Днем стало известно о том, что Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской республики", отрешив Александра Соловьева от должности в связи с утратой доверия.

О других случаях отрешения глав регионов от должности в связи с утратой доверия читайте в справке >>

Вопрос нового главы региона пока открыт

Кремль пока не называет возможного кандидата на пост главы Удмуртии после задержания Соловьева. Однако специалисты полагают, что новое назначение состоится в ближайшее время. В частности, так считает Волков – по его словам, "на хозяйстве должен быть человек". Сенатор отметил, что перед регионом стоит много неотложных задач, в том числе необходимо готовиться к борьбе с паводком.

По мнению Бодрова, Удмуртию должен возглавить человек, знающий и понимающий экономическую ситуацию в регионе, но в то же время не связанный с местными бизнесменами.

"Удмуртия на самом деле достаточно интересная территория, здесь оборонное предприятие, хорошо развито сельское хозяйство… Нам нужен человек, разбирающийся во всех тонкостях республики, понимающий его экономику. Если это будет человек со стороны, то, как обычно, в правительстве начнется кадровая чехарда, которая не всегда положительно сказывается на работе. Но в то же время хотелось бы видеть руководителя, не связанного с местной бизнес-элитой, потому что такая связь, как показывает время, приводит к коррупционным результатам", — пояснил собеседник агентства.

В СМИ муссируется информация о возможном назначении в Удмуртию сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), секретаря Общественной палаты РФ Александра Бречалова. Однако сам он пока не комментирует эти слухи.

Открытие моста состоится

Тем временем, в правительстве республики не намерены менять глобальные планы из-за отставки губернатора. В частности, речь идет об открытии моста через реки Кама и Буй, запланированном на лето 2017 года.

"Представители властей региона не видят оснований полагать, что строительство моста из-за следствия может остановиться, мост будет сдан к сроку – летом нынешнего года. На самом деле, он уже функционирует, там открыто рабочее движение, оно пока бесплатное. Для открытия моста остались работы только по укреплению береговой линии, навести красоту, чтобы официально запустить мостовой переход", — сказал РИА Новости источник в администрации главы Удмуртии.

Проект "Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка" реализовывается с 2013 года на основе государственно — частного партнерства в рамках концессионного соглашения между правительством Удмуртской Республики и ООО "Региональная инвестиционная компания". Общая стоимость проекта составляет 13,9 миллиарда рублей, из которых 10,1 миллиарда рублей – средства частного инвестора. Строящиеся мостовые переходы и подъезды к ним предполагается использовать на коммерческой основе.

Собеседник агентства отметил, что средства инвестора в размере более 10 миллиардов рублей уже вложены в строительство, что позволит в предполагаемый срок официально запустить проект.