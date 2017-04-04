Источник сообщил о приостановке членства в ЕР задержанного главы Удмуртии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Членство в партии "Единая Россия" задержанного главы Удмуртии Александра Соловьева, согласно партийному уставу, приостанавливается из-за заведения уголовного дела, сообщили РИА Новости в партии.

"Согласно уставу партии, членство Соловьева автоматически приостанавливается из-за возбуждения на него уголовного дела", — сказал собеседник агентства в партии.

По данным СК, глава Удмуртии задержан утром во вторник, он подозревается в получении взяток. Соловьев уже доставлен в Москву для проведения следственных действий, в ближайшее время ему предъявят обвинение, информирует следствие. Президент РФ Владимир Путин проинформирован о задержании главы Удмуртии.