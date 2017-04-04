"Яндекс.Такси" заблокирует водителей, бравших плату за проезд в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. "Яндекс.Такси" заблокирует доступ к заказам для водителей, бравших в понедельник плату за проезд в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что сервисом поездки были объявлены бесплатными, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы "Яндекс.Такси" Екатерина Лебедева.
По словам Лебедевой, "Яндекс.Такси" примерно с 17:00 сделал бесплатными поездки по всему городу. "Водителей мы предупреждали о том, что поездки по городу не должны тарифицироваться, по нескольким каналам: уведомлениями через приложение "Яндекс.Таксометр", в котором водитель видит заказ, по sms, а также телефонными звонками — эту работу делал наш call-центр. Всем водителям, которые возили пассажиров бесплатно, мы компенсируем расходы", — сказала Лебедева.
"К сожалению, отдельные случаи, когда водители пытались воспользоваться ситуацией и взять с пассажиров деньги, несмотря на наши просьбы и готовность субсидировать бесплатные поездки, все-таки встречались. Всем пользователям, которые прислали нам информацию о таких поездках, мы оперативно возвращали деньги. С водителями, которые вели себя подобным образом, мы будем разбираться отдельно, в том числе блокировать доступ к заказам пользователей в приложении "Яндекс.Такси", — сказала представитель компании.
Пресс-секретарь Gett Taxi Алена Балакирева сообщила, что компания проводит проверку, чтобы определить, были ли случаи, чтобы сотрудничающие с Gett Taxi водители не брали заказы из приложения или взимали с пассажиров повышенную плату. Gett Taxi в понедельник не обнулял стоимость поездок для пассажиров. Однако, чтобы мотивировать водителей выходить на линию, компания увеличила для них оплату.