В петербургском вузе зажгли свечу в память о погибшей при взрыве студентке

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (320)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Администрация Университета путей сообщения установила мемориальную фотографию с зажженной свечой в память о погибшей при взрыве в петербургском метро студентке третьего курса Дильбаре Алиевой, передает корреспондент РИА Новости.

У фотографии Дильбары, которая установлена на первом этаже здания вуза, зажжена свеча. Студенты несут к фотографии цветы. На плакате с фотографией студентки напечатаны соболезнования от администрации вуза и надпись "Мы помним, мы скорбим!".

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.

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