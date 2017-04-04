В петербургском вузе зажгли свечу в память о погибшей при взрыве студентке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Администрация Университета путей сообщения установила мемориальную фотографию с зажженной свечой в память о погибшей при взрыве в петербургском метро студентке третьего курса Дильбаре Алиевой, передает корреспондент РИА Новости.
По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.
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